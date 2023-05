PF apreende US$ 35 mil e R$ 16 mil em espécie na casa de Mauro Cid

Na manhã desta quarta-feira (3), a Polícia Federal apreendeu, no âmbito da Operação Verine, US$ 35 mil e R$ 16 mil em espécie, na casa do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Mauro Cid. Os valores foram encontrados em um cofre. A informação foi revelada pelo portal O Globo.

A operação deflagrada pela PF investiga associação criminosa acusada de inserir dados falsos de vacinação contra Covid-19.

Ao menos dois ajudantes de ordem e seguranças do ex-presidente Jair Bolsonaro acabaram presos. Um deles é o ex-policial Max Guilherme, ex-assessor especial de Bolsonaro, além de Mauro Cid e Sérgio Cordeiro, ex-assessor e segurança de Bolsonaro.

Outro assessor, Marcelo Câmara foi alvo de busca e apreensão. Todos viajaram para Orlando, nos Estados Unidos, com o ex-presidente, no fim de 2022.