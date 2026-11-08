Temporal provoca desabamento de igreja em Itaboraí

Desabamento ocorreu no dia em que a igreja completava seu 29º aniversário - Foto: Reprodução

Desabamento ocorreu no dia em que a igreja completava seu 29º aniversário - Foto: Reprodução

A Igreja Wesleyana, localizada no bairro Porto das Caixas, em Itaboraí, desabou após ser atingida pelo forte temporal que caiu na cidade na tarde deste sábado (7).

Localizado na Rua Amazonas, no loteamento Jardins Porto das Caixas, o templo ficou completamente destruído.

Desabamento ocorreu no dia em que a igreja completava seu 29º aniversário | Foto: Reprodução

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Equipes da Secretaria Municipal de Defesa Civil foram acionadas para atender à ocorrência. Segundo a Prefeitura, ninguém ficou ferido.

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O desabamento aconteceu justamente no dia em que a congregação comemoraria seu 29º aniversário, com uma programação especial para os fiéis.

Temporal causa transtornos em outras cidades do Estado

Diversos municípios do estado do Rio de Janeiro foram atingidos por fortes chuvas neste sábado (7). Em diferentes pontos, vias ficaram alagadas e a Ponte Rio-Niterói chegou a operar com esquema de comboios para organizar o trânsito nos dois sentidos.

Em Maricá, a Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM) também teve a programação cancelada devido à previsão de condições meteorológicas.

Já em Niterói, a Prefeitura adiou um evento que seria realizado no Horto do Fonseca com show do cantor Mumuzinho.