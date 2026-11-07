Show de Mumuzinho no Horto do Fonseca é adiado em razão do mau tempo
Apresentações devem ganhar uma nova data em breve
min de leitura | Redação
A Prefeitura de Niterói informou, na tarde deste sábado (7), que os shows previstos para hoje no Horto do Fonseca, incluindo a apresentação do cantor Mumuzinho, foram adiados em razão das condições climáticas. Niterói entrou em estágio de atenção devido à chuva.
De acordo com a Prefeitura, "uma nova data para a realização dos shows será definida e divulgada posteriormente".
Por volta das 16h fortes chuvas e rajadas de ventos atingiram a cidade e a região. A chuva causou alagamentos em alguns pontos, complicou o trânsito e deixou moradores sem energia elétrica.
Por volta das 17h a chuva enfraqueceu, mas a previsão de chuva intensa segue até este domingo.