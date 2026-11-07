Niterói entra em estágio de alerta após registros de chuva forte na cidade

Estágio de Alerta é o terceiro mais grave em uma escala de quatro estágios - Foto: Reprodução

Estágio de Alerta é o terceiro mais grave em uma escala de quatro estágios - Foto: Reprodução

Niterói entrou em Estágio de Alerta neste sábado (7), após registros de chuva forte em diferentes pontos da cidade. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia, em publicação conjunta com a Prefeitura de Niterói nas redes sociais oficiais.

De acordo com o comunicado, a mudança de estágio ocorreu em razão da intensidade da chuva registrada no município. A Defesa Civil orienta que os moradores acompanhem os canais oficiais e redobrem os cuidados, principalmente nas áreas consideradas de risco.

Chuva forte pode provocar alagamentos

No Estágio de Alerta, há possibilidade de continuidade ou intensificação da chuva forte, que pode provocar alagamentos e deslizamentos em diferentes regiões da cidade.

A previsão meteorológica divulgada anteriormente pela Defesa Civil já indicava pancadas de chuva moderadas a fortes e rajadas de vento entre este sábado e domingo (8), devido à passagem de uma frente fria. O aviso também apontava riscos de transbordamento de rios, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Veja as recomendações

A população deve evitar atravessar ruas alagadas e circular próximo a rios, canais e córregos que possam transbordar. Moradores de áreas de encosta precisam ficar atentos a sinais como rachaduras em imóveis, movimentação de terra e inclinação de árvores ou postes.

Durante temporais, a orientação é manter distância de árvores, redes elétricas e estruturas que possam cair ou se desprender.

Em caso de emergência, os moradores devem acionar a Defesa Civil pelos telefones 199 ou (21) 2620-0199.