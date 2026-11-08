Dois homens são detidos em ação policial no ‘Minha Casa, Minha Vida’ de Itaipuaçu
Suspeitos foram encontrados com drogas e uma réplica de pistola
Dois homens foram detidos pela PM durante uma ação no condomínio do Minha Casa, Minha Vida, na rua Rua Austria, em Itaipuaçu, Maricá, na sexta-feira (7).
A equipe realizava patrulhamento na região quando avistou os suspeitos, que tentaram fugir ao perceber a aproximação dos agentes. Após um cerco tático, dois suspeitos foram detidos.
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De acordo com a corporação, os suspeitos, de 44 e 38 anos, já tinham passagens pela polícia. O mais velho já respondeu por furto e lesão corporal, enquanto o mais novo tinha registro por tentativa de homicídio.
Próximo dos suspeitos os policiais apreenderam 291 pinos de cocaína, 180 papelotes de maconha e uma réplica de pistola.
Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a 82ª DP (Maricá), onde a ocorrência foi registrada. Após serem ouvidos pela autoridade policial, ambos foram liberados.