Maricá cancela programação da Flim deste sábado por conta das chuvas

Chuva forte fez agenda do dia ser cancelada na Flim - Foto: Layla Mussi

Chuva forte fez agenda do dia ser cancelada na Flim - Foto: Layla Mussi

A Prefeitura de Maricá decidiu cancelar a programação da Flim que estava agendada para este sábado (7) por conta das chuvas e da previsão meteorológica ruim para o restante do dia.

No meio da tarde, uma forte chuva atingiu a cidade de Maricá e região, junto de um vento forte.

Logo no início das chuva, a Defesa Civil estadual emitiu um comunicado severo de chuva e ventos fortes, pedindo que a população ficasse abrigada.

A decisão, segundo a prefeitura da cidade, foi para manter a segurança das pessoas envolvidas no evento.

Veja a nota na íntegra

A Prefeitura de Maricá informa que a programação da 11ª Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM), prevista para este sábado (7/11), foi cancelada em razão dos ventos fortes e da previsão de chuva. A medida inclui o funcionamento das tendas da Feira do Livro, a realização do show e de todos os debates e mesas programados para hoje. A decisão foi tomada por segurança, visando proteger o público, os expositores, os artistas e os profissionais envolvidos no evento. Novas informações serão divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura.

