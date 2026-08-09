Influenciadora colombiana de 17 anos está entre vítimas de queda de helicóptero no Rio

A adolescente colombiana Sofia Murillo, de 17 anos, está entre as quatro vítimas da queda de um helicóptero na região da Vista Chinesa, no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro. A jovem era influenciadora digital e estava na cidade acompanhada da mãe, Wendy Manrique, de 37 anos, e da avó, Rocio Cubillos, de 59. As três morreram na manhã de sábado (8), assim como o piloto da aeronave, Alessandro Rocha.

Sofia mantinha perfis nas redes sociais voltados principalmente a conteúdos de beleza, cuidados pessoais e rotina, incluindo registros de viagens e passeios. A jovem reunia cerca de 250 mil seguidores e mais de 6 milhões de curtidas em suas plataformas digitais. Após a confirmação da morte, o perfil dela foi tomado por mensagens de despedida de seguidores e amigos.



Leia também:

Oportunidade: Emprega Cultura RJ segue com inscrições abertas para profissionais e empresas



Patrícia Acioli: 15 anos após assassinato, memória da juíza ganha mostra na UFRJ



Sofia estava no Brasil em uma viagem em família. Segundo informações, o grupo veio ao Rio para comemorar os 15 anos de uma prima de Sofia. A aniversariante não estava na aeronave que caiu. Como o helicóptero comportava apenas três passageiros, o grupo de seis parentes se dividiu, e ela faria o segundo voo panorâmico ao lado dos outros três familiares.

Entre os que aguardavam no hangar estava Victor Manrique, filho de Rocio, irmão de Wendy e tio de Sofia. Segundo relato dele ao G1, os dois grupos trocavam mensagens durante o passeio, até que as respostas pararam de chegar. Ainda de acordo com Victor, funcionários da empresa informaram inicialmente à família que a aeronave teria feito um pouso de emergência. Cerca de uma hora depois, sem qualquer notícia, ele descobriu por sites de notícias que o helicóptero havia caído.

Nas redes sociais, Victor publicou uma homenagem às três e se referiu ao passeio como "o último passeio de metade da minha família".

O helicóptero caiu por volta das 11h de sábado em um trecho de mata fechada, com terreno íngreme e áreas de precipício. A aeronave era um Robinson R44, de matrícula PP-MFS, operado pela empresa Voos Rio Panorâmico.

Houve incêndio logo após o impacto. Os bombeiros foram acionados às 11h11 e mobilizaram cerca de 40 militares e 11 viaturas, com equipes especializadas em combate a incêndio florestal, operações aéreas e salvamento. Por causa das condições do terreno, os militares precisaram trabalhar com técnicas de corda para alcançar os destroços. Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal depois da perícia da Polícia Civil.

A 19ª DP (Tijuca) apura as circunstâncias do acidente. A Força Aérea Brasileira enviou investigadores do Seripa III para os procedimentos iniciais, e o caso segue para o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). Segundo informações divulgadas pelo Jornal Nacional, os bombeiros teriam encontrado no local uma câmera que registrava a cabine durante o voo, material que pode ajudar a esclarecer o que aconteceu.

As causas da queda ainda não foram esclarecidas.