Oportunidade: Emprega Cultura RJ segue com inscrições abertas para profissionais e empresas

O Emprega Cultura RJ, banco de currículos e vagas do setor criativo mantido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SececRJ), segue com inscrições abertas para trabalhadores e empresas. O cadastro é gratuito, feito por formulário online, vale para todo o estado e aceita profissionais de qualquer área da economia criativa.

O formulário lista 16 áreas de atuação, entre elas audiovisual, música, teatro, dança, artes visuais, mercado editorial, gastronomia, carnaval, moda e tecnologia e games. Quem atua em um segmento fora dessa lista pode indicar a própria área no campo aberto do cadastro.

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A plataforma foi lançada em 1º de maio deste ano e funciona como um ponto de encontro entre quem procura emprego e quem procura candidatos. O trabalhador informa a área de atuação, experiência, qualificações e em qual região do estado atua, entre oito opções que vão da Região Metropolitana à Costa Verde. A empresa divulga a vaga e indica os requisitos que precisa preencher.

O programa se organiza em três frentes. Uma reúne o cadastro dos profissionais, outra concentra as vagas oferecidas e a terceira faz o mapeamento de empresas e instituições que atuam na economia criativa no estado.

A intermediação não é automática. De acordo com a SececRJ, a Superintendência de Economia Criativa faz a triagem dos currículos e encaminha os perfis às empresas conforme os requisitos de cada vaga.

Em pouco mais de três meses de funcionamento, o programa reúne 1.747 profissionais cadastrados e 44 empresas contratantes, informou a secretaria.

Serviço

Cadastro gratuito para profissionais e para empresas contratantes, por formulário online. Não há prazo de encerramento divulgado.

Link para cadastro de candidatos:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev4kPDHcpFAQ_-oRhjp-YDrCjI41RWXp8su27tXJfWA9vvAQ/viewform

Link para cadastro de empresas contratantes:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSednhYlhjJxMGm0PL7sHZzExkCJgQYU5EY5D_1S31O3OxyX-Q/viewform