Vítimas de queda de helicóptero no Rio são piloto e três turistas colombianas

Quatro pessoas morrem em queda de helicóptero na região da Vista Chinesa, no Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

Quatro pessoas morrem em queda de helicóptero na região da Vista Chinesa, no Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

O Corpo de Bombeiros confirmou a morte de quatro pessoas na queda do helicóptero na região da Vista Chinesa, no Alto da Boa Vista, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (08).

Entre as vítimas estão o piloto da aeronave, Alessandro Rocha, e três passageiras colombianas, identicadas como Rocio Cubillos, Sofia Murillo, e Wendy Manrique. Informações iniciais apontam que elas seriam da mesma família e estavam na cidade a passeio. Os quatro ocupantes morreram carbonizados.

A aeronave caiu em um ponto da área da mata e com difícil acesso. Equipes especializadas avançavam pelo terreno na procura de outras possíveis vítimas.

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O tenente-coronel Fábio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros, explicou a situação: "A maior dificuldade das equipes no momento é o acesso, tanto para entrar no local quanto para sair. A aeronave caiu em uma região de mata muito íngreme, com áreas de precipício, onde só é possível trabalhar com técnicas de corda e equipamentos de segurança."

"Quando chegamos, além do helicóptero, havia também um incêndio provocado pela explosão do combustível da aeronave. Esse incêndio já foi totalmente extinto", completou.