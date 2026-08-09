Patrícia Acioli: 15 anos após assassinato, memória da juíza ganha mostra na UFRJ

O assassinato da juíza Patrícia Acioli completa 15 anos na próxima terça-feira (11). O crime, que chocou o país e foi considerado um ataque à democracia e à independência do Poder Judiciário, também expôs o envolvimento de agentes públicos em práticas criminosas.

Patrícia Acioli foi morta por policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo). Os 11 PMs envolvidos no crime foram condenados e expulsos da corporação.

Para marcar os 15 anos da morte da magistrada e manter viva sua memória, a Cátedra Patrícia Acioli, iniciativa do Colégio Brasileiro de Altos Estudos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), promove a 2ª Mostra Patrícia Acioli, entre os dias 10 e 12 de agosto, a partir das 10h, no campus da universidade, no Flamengo.

Tramita na Câmara dos Deputados projeto para incluir o nome de Patrícia “Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria” A iniciativa é do deputado federal Tarcísio Motta (PSOL).

“A história de Patrícia atravessa o tempo e chega até nós como compromisso com a vida, com a justiça e com a memória. A Cátedra Patrícia Acioli nasceu e seguirá existindo para manter esse legado vivo”, afirma o coordenador do projeto, o antropólogo Luiz Eduardo Soares.

O evento é gratuito e presencial. Para participar, basta se inscrever clicando aqui. A programação completa está no Instagram @catedrapatriciaacioli. O endereço é Avenida Rui Barbosa 762, Flamengo (campus da UFRJ).

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Três dias de debates e atividades culturais

Durante os três dias de programação, estudantes, pesquisadores, magistrados, representantes do sistema de Justiça, artistas e convidados participam de debates, apresentações e atividades culturais sobre temas ligados à trajetória da juíza.

A proposta é preservar a memória de Patrícia Acioli, mas também discutir questões que continuam presentes no país, como acesso à Justiça, direitos humanos, violência institucional e defesa da democracia.

"Por meio do legado de Patrícia, transformamos memória em ferramenta de justiça. Ela foi além dos limites do gabinete e olhou nos olhos dos territórios. Sua trajetória segue inspirando ativistas, acadêmicos e a sociedade civil na defesa intransigente da justiça, na proteção dos direitos fundamentais e no combate à violência institucional e às violências de gênero", afirma Miriam Krenzinger, uma das responsáveis pela Cátedra e professora da UFRJ.

A programação também terá a exposição imersiva “Patrícia”, com curadoria de Bia Lessa. A mostra poderá ser visitada de 10 a 14 de agosto, na Sala dos Espelhos do Colégio Brasileiro de Altos Estudos da UFRJ.

Cátedra reúne projetos em memória da magistrada

Criada em agosto de 2024 pelo Colégio Brasileiro de Altos Estudos da UFRJ e coordenada por Luiz Eduardo Soares, a Cátedra Patrícia Acioli tem como objetivo preservar a memória da magistrada e ampliar o debate sobre Justiça, segurança pública, direitos humanos e democracia.

Entre os projetos está um documentário sobre a vida de Patrícia Acioli, com roteiro e direção do jornalista Humberto Nascimento, além de uma biografia e de um Memorial Multimídia, que reunirá documentos, fotografias, vídeos e entrevistas sobre a trajetória da juíza, assassinada aos 47 anos.

O trabalho de pesquisa é realizado por Alvaro Ramos, Debora Guimarães e Jade Hodara.

“A pesquisa sobre Patrícia Acioli provoca uma reflexão profunda sobre o exercício da magistratura e o enfrentamento da violência policial, mas, sobretudo, nos faz mergulhar no lado humano de uma mulher que praticou um amor profundo pelo ser humano, cultivou o respeito ao próximo e o acesso à justiça. Ninguém segue sendo o mesmo após conhecê-la”, afirmam os pesquisadores.

Observatório do Feminicídio

A Cátedra também abriga o Observatório do Feminicídio do Estado do Rio de Janeiro, criado em parceria com o Governo do Estado, iniciativa que será lançada no evento. A projeto tem como objetivo produzir e reunir dados sobre feminicídios e contribuir para o desenvolvimento e o fortalecimento de políticas públicas de prevenção e enfrentamento à violência contra mulheres.

Além dos projetos de pesquisa, a Cátedra desenvolve atividades educativas e culturais voltadas à preservação da memória de Patrícia Acioli e ao fortalecimento da cultura democrática.