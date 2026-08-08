Helicóptero cai em área de mata na Vista Chinesa, no Rio, e deixa quatro mortos

Um helicóptero caiu no final da manhã deste sábado (8) na região da Vista Chinesa, no Alto da Boa Vista, na Zona Norte do Rio, e deixou quatro mortos. A aeronave atingiu uma área de mata de difícil acesso e, após a queda, houve um incêndio no local.

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às 11h11. Uma equipe do Grupamento de Operações Aéreas conseguiu localizar o ponto onde o helicóptero caiu, mas as condições do terreno exigiram a atuação de militares especializados para chegar até a aeronave.

As quatro vítimas morreram carbonizadas. Entre elas está o homem que pilotava o helicóptero e três mulheres que estavam na aeronave. A identidade das vítimas ainda não foi divulgada e deverá ser confirmada pela perícia da Polícia Civil.

O incêndio provocado pelo acidente foi controlado por volta das 13h. Ao todo, cerca de 40 bombeiros, distribuídos em 11 viaturas, participaram da operação. Foram mobilizados militares especializados em salvamento, operações aéreas e combate a incêndios florestais.

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Participaram dos trabalhos o 1º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente, no Alto da Boa Vista; o Grupamento Operacional do Comando-Geral, no Centro; o Grupamento de Operações Aéreas; e o 11º Grupamento de Bombeiro Militar, em Vila Isabel.

Até a última atualização, o prefixo da aeronave não havia sido confirmado. As causas do acidente também não foram esclarecidas.

Acesso à região foi alterado

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pelo Parque Nacional da Tijuca, informou que um trecho pequeno da Estrada da Vista Chinesa, em frente ao mirante, foi fechado para auxiliar a operação dos Bombeiros.

As trilhas próximas ao ponto onde ocorreu o acidente também foram interditadas temporariamente. Equipes ambientais do Parque Nacional da Tijuca permanecem dando suporte aos trabalhos.

Apesar da movimentação no local, o trânsito seguia em boas condições.