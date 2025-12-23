Retrospectiva 2025: veja as matérias que mais 'bombaram' em março e abril deste ano

O ano de 2025 está chegando ao fim deixando a marca de grandes acontecimentos que movimentaram o Brasil e o mundo. No cenário nacional, notícias como a tragédia no Rio Grande do Sul, a crise na segurança pública, discussões sobre o uso irrestrito da inteligência artificial e as mudanças climáticas dominaram os debates da população brasileira. Enquanto isso, no cenário internacional, crises políticas, guerras, desastres naturais e avanços tecnológicos moldaram o noticiário do mundo todo.

Entre conquistas e desafios, o ano mostrou contrastes entre momentos de tensão global e feitos históricos no esporte e na ciência. E agora, chegando à reta final, é hora de relembrar os principais fatos que marcaram 2025. O SÃO GONÇALO preparou uma retrospectiva para relembrar as matérias mais lidas no site em cada mês. Veja as mais lidas de janeiro e fevereiro:

MARÇO

Surto de adenovírius e enterovírus preocupa pais e responsáveis no estado do RJ

A Secretaria de Estado de Saúde informou que os casos de adenovírus e enterovírus estão associados a registro de bronquiolites | Foto: Reprodução/Fernando Frazão/Agência Brasil

O aumento de casos de adenovírus e enterovírus entre crianças de até 10 anos causou preocupação entre os pais e responsáveis no estado do Rio de Janeiro, incluindo a cidade de São Gonçalo, em março deste ano. A circulação desses vírus estaria ligada a casos de bronquiolite na área estadual.



De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), de janeiro à março foram registrados cerca de 535 casos de adenovírus e enterovírus nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do estado.

Fechamento do acesso ao Terminal de Niterói fecha lojas e prejudica comerciantes no Centro

A intervenção foi realizada em março deste ano | Foto: Enzo Britto

O fechamento do corredor de acesso que conecta o Terminal ao Shopping Bay Market para manutenção e mudanças, em março desse ano, causou surpresa à população que passa todos os dias pelo Terminal Rodoviário João Goulart, no Centro de Niterói. Para os passageiros de coletivos, a interdição provocou só uma mudança na rota de saída do Terminal; já para comerciantes e lojistas que trabalham no local, a interdição teve como significado o prejuízo financeiro.

Alguns meses depois, a passagem foi reaberta sem a presença das antigas lojas.

Obras seguem a todo vapor para construção do novo Terminal Rodoviário do Caramujo, em Niterói

A previsão de conclusão das obras é agosto de 2026 | Foto: Layla Mussi

As obras do novo Terminal Rodoviário do Caramujo, situado na Zona Norte de Niterói, seguem a todo vapor. Iniciadas em maio do ano passado, as obras fazem parte de um projeto que tem como objetivo desafogar o volume de ônibus intermunicipais que acessam o Terminal João Goulart via Alameda São Boaventura. A previsão de conclusão das obras é agosto de 2026. O investimento é de R$ 33 milhões.



A intervenção gera atualmente 65 empregos, sendo 26 diretos e 39 indiretos.



Influenciador gonçalense morre em grave acidente de moto na Trindade

O influenciador gonçalense conhecido como "Léo maconha" faleceu em um acidente de moto | Foto: Reprodução/redes sociais

O influenciador gonçalense Leonardo Gonçalves, de 45 anos, mais conhecido como "Léo maconha" e "Léo 01 do grau", morreu no dia 17 de março após um grave acidente de moto na Avenida Humberto Soeiro de Carvalho, no bairro Trindade.



Com mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, Leonardo era conhecido por realizar manobras perigosas com motos. Ele compartilhava os vídeos com seus seguidores, mas ficou afastado da atividade por 12 anos, retornando apenas em novembro do ano passado, quando compartilhou a notícia com seus seguidores: "voltei pro grau", disse.



ABRIL

Encontrado corpo de operador de estacionamento às margens da Rodovia BR-101

Lucas Celestino, foi vítima de um atropelamento na BR-101 | Foto: Divulgação

Foi encontrado morto, no final da manhã do dia 9 de abril, o operador de estacionamento Lucas Celestino de Oliveira, de 27 anos, que estava desaparecido após sair para correr, como fazia diariamente. O corpo foi localizado às margens da rodovia BR-101, na altura do Porto do Rosa, em São Gonçalo. Amigos e familiares fizeram o reconhecimento.

O jovem costumava correr pela rodovia antes de ir trabalhar em um shopping, em Niterói. Ele saiu de casa ainda de madrugada, por volta das 5h30 de terça-feira, mas não retornou. Desde então, familiares e amigos iniciaram buscas por hospitais da região, refizeram o trajeto habitual da corrida e divulgaram o desaparecimento nas redes sociais.

No final de abril, foi constatado, através de câmeras de segurança às margens da BR-101, que um motorista de van fugiu após atropelar e matar o corredor. O homem foi indiciado por dois crimes: homicídio qualificado e fraude processual e está preso desde abril, quando o caso ocorreu.

Arariboia se mudou; estátua no Centro de Niterói é reposicionada

Estátua de líder indígena "fundador" de Niterói foi inaugurada em 1973 | Foto: Enzo Britto

Um dos símbolos tradicionais do Centro de Niterói mudou de lugar. A estátua do Araribóia foi reposicionada e deixou seu local habitual, em frente ao terminal da CCR Barcas que leva seu nome, na Avenida Visconde do Rio Branco. A estátua "se mudou" para cerca de 100 metros ao lado; segundo a Prefeitura, o objetivo é deixar o monumento novamente em frente à paisagem da Baía de Guanabara.



O monumento do líder indígena considerado fundador de Niterói agora fica em frente do Espaço Cultural Correios, que fica no outro lado da rua. A mudança faz parte do projeto de revitalização do calçadão da Avenida Rio Branco, no Centro.



A estátua do Arariboia foi inaugurada em 1973, no Centro da cidade.

Aumentou! Confira os novos preços das passagens de ônibus intermunicipais de Niterói

O último reajuste do valor das passagens das linhas intermunicipais havia ocorrido em fevereiro de 2024 | Foto: Agência Brasil/Marcelo Camargo

Autorizada pelo Departamento de Transportes Rodoviários (Detro), conforme a portaria nº 1869, a tarifa dos ônibus intermunicipais no estado do Rio de Janeiro sofreu reajuste. A última mudança havia ocorrido em fevereiro de 2024.

Segundo o Detro, entre os fatores considerados para os novos preços das passagens estão o aumento dos valores dos insumos, a região de operação dos veículos, a quilometragem percorrida e a média de passageiros transportados. Ainda segundo o Departamento, o aumento foi calculado com base na metodologia do Grupo Executivo de Integração da Política de Transportes (Geipot).

Os ônibus urbanos e rodoviários que operam na Região Metropolitana tiveram um aumento de 8,16%, enquanto os que atuam no interior do estado registraram reajuste de 8,34% nos veículos rodoviários e de 7,96% nos urbanos.

Cliente denuncia golpe do empréstimo dentro de agência bancária em São Gonçalo

O caso aconteceu em Neves, São Gonçalo | Foto: Reprodução/Pexels

Uma mulher de 64 anos entrou na agência do Banco Itaú, em Neves, São Gonçalo, em setembro do ano passado, acreditando que estava apenas melhorando as condições de sua conta bancária. O que ela não imaginava era que sairia dali com um empréstimo de R$ 21 mil em seu nome sem sua autorização. O que parecia um simples atendimento bancário se transformou em uma situação angustiante que a fez procurar a Justiça.

