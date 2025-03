Influenciador gonçalense morre em grave acidente de moto na Trindade

O influenciador gonçalense Leonardo Gonçalves, de 45 anos, mais conhecido como "Léo maconha" e "Léo 01 do grau", morreu na noite desta segunda-feira (17) após um grave acidente de moto na Avenida Humberto Soeiro de Carvalho, no bairro Trindade, próximo ao número 87.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 23h20. Porém, quando os agentes chegaram ao local, a vítima já estava sendo atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.

Morte gera comoção na cidade

Com mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, Leonardo era conhecido por realizar manobras perigosas com motos. Ele compartilhava os vídeos com seus seguidores, mas ficou afastado da atividade por 12 anos, retornando apenas em novembro do ano passado, quando compartilhou a notícia com seus seguidores: "voltei pro grau", disse.

A tragédia causou comoção entre familiares, amigos e moradores da região. Sua última publicação no Instagram recebeu centenas de comentários lamentando o ocorrido. "Coração está quebrado, desde moleque sempre sonhei em te conhecer, sempre ouvia as pessoas falando do Léo. Sempre fui fã e sempre serei", disse um seguidor. "Descansa em paz ídolo do esporte", disse outro. "Esse é lenda de todas as gerações do Rio. Um cara sem palavras. Que Deus o tenha em um bom lugar meu amigo, te amamos muito", disse um terceiro.

O ex-vereador gonçalense Romario Regis também se manifestou nas redes sociais lamentando a morte de Leonardo.

"Tenho 35 anos e passei minha adolescência inteira ouvindo sobre essa lenda do grau gonçalense. Encontrei com ele umas duas vezes, e ele era muito divertido, engraçado e com uma energia muito positiva. Deixo aqui um abraço apertado para a família dele", disse um trecho da publicação do político.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas, mas o caso reforça a importância da atenção e da segurança no trânsito.

As autoridades ainda não divulgaram informações sobre as investigações do ocorrido, e ainda não há informações sobre o velório e sepultamento.