Arariboia se mudou; estátua no Centro de Niterói é reposicionada

Um dos símbolos tradicionais do Centro de Niterói mudou de lugar. A estátua do Araribóia foi reposicionada nesta quinta-feira (10) e deixou seu local habitual, em frente ao terminal da CCR Barcas que leva seu nome, na Avenida Visconde do Rio Branco. A estátua "se mudou" para cerca de 100 metros ao lado; segundo a Prefeitura, o objetivo é deixar o monumento novamente em frente à paisagem da Baía de Guanabara.

O monumento do líder indígena considerado fundador de Niterói agora fica em frente do Espaço Cultural Correios, que fica no outro lado da rua. A remoção aconteceu nesta manhã e a estátua deve ser reinstalada até o final desta quinta (10). A mudança faz parte do projeto de revitalização do calçadão da Avenida Rio Branco, no Centro.

"A estátua de Arariboia foi posicionada, agora, em um ponto mais adequado para que ele possa vigiar as águas da Baía de Guanabara. Com a expansão urbana, a escultura foi sendo cercada por construções que ofuscavam esse sentido. Com a revitalização do Centro e a criação de um grande espaço público de convivência, estamos resgatando essa história e reforçando o lugar de Arariboia na vigilância da Baía de Guanabara e como protetor de Niterói", disse o prefeito Rodrigo Neves.

A estátua do Arariboia foi inaugurada em 1973, no Centro da cidade, na época das comemorações de 400 anos da cidade. Ela não foi a primeira homenagem ao ícone nativo de Niterói; o local já abrigava um busto de bronze do cacique. O busto, inaugurado em 1914, atualmente fica na Praça Gen. Rondo, no bairro São Lourenço.