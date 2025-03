Obras seguem a todo vapor para construção do novo Terminal Rodoviário do Caramujo, em Niterói

As obras do novo Terminal Rodoviário do Caramujo, situado na Zona Norte de Niterói, seguem a todo vapor. Iniciadas em maio do ano passado, as obras fazem parte de um projeto que tem como objetivo desafogar o volume de ônibus intermunicipais que acessam o Terminal João Goulart via Alameda São Boaventura.

De acordo com a Prefeitura de Niterói, no momento, as equipes da Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION) estão focadas na execução das etapas de demolição, terraplanagem, drenagem e na montagem da infraestrutura de instalações. Essas obras incluem a construção de reservatórios, concretagem e o avanço das estruturas do prédio administrativo, com a instalação de ferragens, vigas e pilares.

Ainda segundo a Prefeitura, as próximas etapas do projeto contemplam a instalação das estruturas de aço, construção das coberturas, alvenarias, aplicação de revestimentos, acabamentos, além de pavimentação e sinalização.



A intervenção gera atualmente 65 empregos, sendo 26 diretos e 39 indiretos.

1/3 | Foto: Layla Mussi

2/3 | Foto: Layla Mussi

3/3 | Foto: Layla Mussi







Leia também:

Clube Rio Cricket é tombado em Niterói, se tornando um bem material da cidade

Prefeitura de Niterói realiza nova operação contra motos barulhentas



O novo terminal rodoviário ocupará uma área de cerca de 20 mil metros quadrados, com capacidade de atendimento a 1.200 pessoas por hora, sendo composto por dois pavimentos com 44 vagas de ônibus [sendo 20 destas extras], estacionamento para veículos de passeio [28 vagas para carros e 15 para motos], lojas, praça de alimentação, espaços para quiosques, sanitários e fraldários, bebedouros e dois balcões de informações, além de escadas rolantes e elevadores.

O terminal ainda contará com uma sede administrativa com recepção, espaço para geradores, central de resíduos, guarda-volumes, achados e perdidos, vestiários e copa para funcionários, assim como depósito de material de limpeza, sala do Centro de Controle Operacional, salas de manutenção e segurança, brigada de incêndio, almoxarifado, espaço para descanso dos motoristas e áreas para serviços de atendimento da Prefeitura de Niterói.

A previsão de conclusão das obras é agosto de 2026. O investimento é de R$ 33 milhões.