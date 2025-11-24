Luta sem fim? Águas do Rio confirma repavimentação no bairro Antonina, em São Gonçalo
Moradores denunciam que uma valeta que ligava um dos buracos da rua até uma residência não foi asfaltado no último atendimento da concessionária no bairro
Apesar de algumas conquistas, os moradores da Rua Manoel Serrão, no bairro Antonina, ainda lutam para que uma valeta seja asfaltada no meio da via, que vem atrapalhando o tráfego de veículos, além de oferecer riscos para a deterioração do asfalto. A Águas do Rio informou que, ainda nesta segunda-feira (24), enviará equipes para pôr um ponto final no impasse.
De acordo com moradores, funcionários da concessionária estiveram no local na última sexta-feira (21), para fechar dois buracos, sendo o primeiro acusado por um vazamento e denunciado há 6 meses pelos residentes, enquanto o segundo surgiu após a instalação do hidrômetro em uma das casas.
Leia também:
Galvão Bueno curte final de semana com família após ser internado
Firjan SENAI abre mais de 1,7 mil vagas gratuitas em cursos de qualificação em Niterói e São Gonçalo
O que leva os funcionários da Águas do Rio ao local mais uma vez é que, entre a segunda perfuração e a casa, há uma valeta que não foi asfalta e pode causar maiores danos ao asfalto.
Procurada, a concessionária alegou que "o trabalho de repavimentação da Rua Manoel Serrão, será concluído hoje (24). A concessionária permanece à disposição dos clientes pelo 0800 195 0 195 para ligações gratuitas ou mensagens via WhatsApp."