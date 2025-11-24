OSG faz por você: Buracos no bairro Antonina são fechados dois dias após reportagem

Moradores da Rua Manoel Serrão, no bairro Antonina, puderam respirar aliviados depois da concessionária Águas do Rio, fechar dois buracos que estavam atrapalhando a passagem de pedestres e veículos, além de comércios da localidade. O problema foi solucionado dois dias depois que o OSG esteve no local e fez uma denúncia, entretanto uma valeta ainda ficou esquecida.

De acordo com os moradores, um dos buracos, que era proveniente de um vazamento d’água, era alvo de reclamações há seis meses, mas mesmo com visitas de equipes da concessionária a questão não era solucionada. O segundo buraco foi deixado na via poucos dias antes da denúncia do OSG, para ligar o hidrômetro de um dos moradores à tubulação da rua.

Leia também:

Ação internacional intercepta mais de 7 toneladas de cocaína em embarcações brasileiras

MC Brinquedo é detido após fugir de abordagem policial em São Paulo

Na última sexta-feira (21), os buracos foram fechados, melhorando as condições de trabalho e de vida. Entretanto, os moradores ainda não tem certeza se o vazamento foi solucionado e também alegam que uma perfuração que ligava o segundo buraco a uma das casas não foi asfaltado.