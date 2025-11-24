Firjan SENAI abre mais de 1,7 mil vagas gratuitas em cursos de qualificação em Niterói e São Gonçalo

A Firjan SENAI está com inscrições abertas para 11.320 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional para todo o estado do Rio, todas com início previsto entre janeiro e abril de 2026, a depender de cada turma. Pelas unidades do Leste Fluminense, a oferta é de 1.750 vagas, distribuídas pela Firjan SENAI Niterói (1.115) e Firjan SENAI São Gonçalo (635). As aulas abrangem diferentes formatos (presencial, semipresencial e EAD). As inscrições já estão abertas e devem ser feitas presencialmente na unidade de interesse. Os detalhes estão disponíveis no edital neste link.

As inscrições serão encerradas automaticamente para cada oferta assim que o número de inscritos atingir o limite de vagas. Ao todo, o edital reúne 80 cursos em 462 turmas. As oportunidades abrangem 17 áreas tecnológicas: Alimentos e Bebidas, Audiovisual e Animação Digital, Automação e Mecatrônica, Automotiva, Construção Civil, Eletroeletrônica, Eletricista, Energias Renováveis, Gráfica e Mídias Impressas e Digitais, Logística, Metalmecânica, Metalurgia, Madeira e Mobiliário, Petróleo e Gás, Refrigeração e Climatização, Tecnologia da Informação e Vestuário.

Em Niterói, serão abertas 55 turmas, para os cursos de Pintor de Edificações, Almoxarife, Aplicador de Revestimentos Cerâmicos, Armador de Ferragem, Assistente de Operações em Logística, Assistente de Marketing Digital – EAD, Desenvolvedor de Projetos Maker em Fablab, Assistente de Produção Industrial, Instrumentista Industrial, Eletricista Industrial, Eletricista Instalador Residencial, Eletricista Instalador Residencial, Eletricista Predial, Instalador de Sistemas Drywall, Pedreiro de Alvenaria de Vedação, Mecânico de Manutenção, Soldador de Aço Carbono Eletrodo Revestido 4G, Mecânico de Motocicletas, Mecânico de Motores Ciclo Otto, Eletricista de Automóveis, Serralheiro de Ferro, Mecânico de Manutenção e Instalação de Aparelhos de Climatização e Refrigeração, Pizzaiolo e Confeiteiro.

Em São Gonçalo, serão 26 turmas, para os cursos de Almoxarife, Almoxarife de Obras, Assistente de Marketing Digital – EAD, Assistente de Operações em Logística, Soldador de Aço Carbono Eletrodo Revestido 4G, Desenvolvedor de Projetos Maker em Fablab, Eletricista de Obras, Eletricista Instalador Residencial, Eletricista Predial, Operador de Sistemas Computacionais em Rede, Mecânico de Manutenção de Equipamentos Hidropneumáticos, Eletricista Instalador Residencial, Programador Front-End, Modelista e Desenvolvedor de Conteúdo Youtube.

Na Região Metropolitana do Rio são oferecidas cerca de 6.756 vagas, distribuídas nas unidades Firjan SENAI Benfica, Jacarepaguá, Laranjeiras, Maracanã, Tijuca, Vila Isabel, Vicente de Carvalho, Jacarepaguá, além de Itaguaí, Niterói, Nova Iguaçu e São Gonçalo. No interior, há oportunidades disponíveis ainda nas unidades Campos, Macaé, Pádua, Itaperuna, Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Resende, Três Rios, Valença, Volta Redonda, Friburgo, Petrópolis e Região dos Lagos.

Pré-requisitos e inscrições

Para participar, os candidatos devem preencher os pré-requisitos específicos dos cursos desejados, incluindo idade e escolaridade, além de renda familiar mensal per capita bruta de até 1,5 salário-mínimo federal, comprovada por meio de uma autodeclaração. É fundamental também ter acesso a um computador ou notebook, já que parte dos cursos será realizada de forma on-line, seguindo a estratégia EAD.

Escritório de Carreira

Os alunos ainda contam com o “Escritório de Carreira”, da Firjan SENAI SESI, que vai conectar, de forma personalizada, os estudantes às oportunidades de emprego na indústria – que tem o maior salário de admissão entre todos os setores da economia, segundo pesquisa da Firjan.

O “Escritório de Carreira” oferece trilhas de formação para o mercado de trabalho, mentorias, workshops e um sistema de matchmaking – o “Conexão Vagas”, que combina e conecta perfis de alunos às demandas das empresas. Os alunos devem procurar a própria unidade onde estão matriculadas para participar das atividades.