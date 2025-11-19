Vazamento e buracos causam transtornos há 6 meses a moradores do Bairro Antonina

Buracos com aproximadamente um palmo de distância atrapalha o trafego de veículos e pedestres - Foto: Layla Mussi

Buracos com aproximadamente um palmo de distância atrapalha o trafego de veículos e pedestres - Foto: Layla Mussi

Motoristas e moradores precisam redobrar a atenção quando trafegam pela Rua Manoel Serrão, no bairro Antonina, em São Gonçalo, para não caírem ou baterem em dois buracos, deixadas pela Concessionária Águas do Rio. Um deles abriu após vazamento sem solução e a outra para a instalação do hidrômetro de um dos moradores. Comerciantes locais têm reclamado da dificuldade de conviver nessa situação.

Segundo moradores, um dos buracos está na via há pelo menos seis meses e iniciou após um vazamento. Apesar de equipes da Águas do Rio terem ido ao local algumas vezes, não puderam resolver o problema pois não encontraram o vazamento.

“Fica vazando e parece que quando eles vem para fazer a manutenção para. Acho que é o dia que eles vêm fazer o reparo. E já está há 6 meses naquele primeiro (buraco)”, explicou o morador e vidraceiro, Angelo Francisco, de 51 anos.

O morador trabalha em sua residência e vem sofrendo com os buracos em frente a porta de sua casa | Foto: Layla Mussi

Além dessa cavidade, um dia antes da entrevista com a reportagem de OSG, funcionários da concessionária retornaram a via, mas para realizar mais uma perfuração. O novo buraco tem somente poucas palmas de distância.

“Ontem, eles vieram para puxar a água para outras casas e mesmo assim o cara cortou do lado, fez e largou”, contou o morador, se referindo ao buraco maior.

Desesperado com a situação, Ângelo entrou em contato com a Águas do Rio, que informou a ele que enviaria equipes. Entretanto, os funcionários não conseguem localizar o vazamento e vão embora.

“Falam que vão mandar uma equipe, mas essa equipe quando vem, a água não tá caindo, eles ignoram e vão embora. Olham, tiram foto e mandam para não sei para quem. [...] Só falam que vão mandar uma equipe e a gente fica esperando, quando essa equipe vem, não resolve, nem tapa o buraco, nem vê o vazamento”, explicou o morador.

Equipes da Águas do Rio não conseguem localizar o vazamento | Foto: Layla Mussi

Os dois buracos estão em frente a residência e local de trabalho de Ângelo, que afirma está sendo afetado porque os carros dos clientes têm dificuldade de serem manobrados na rua. Além disso, quando veículos passam pela via, espalham água suja em sua calçada e muro.

“Aqui os moradores, moto, carro, desviam, quando não desviam para cima da gente. E aqui é o meu local de trabalho, está em frente a minha porta. Precisei colocar o pneu, resto de concreto, porque se não as pessoas passam por dentro do buraco, podem até se acidente ou então jogar em cima da gente”, contou o morador.

O morador colocou um pneu e outros itens para sinalizar o buraco e não ocorrer acidentes | Foto: Layla Mussi

Contactada, a concessionária Águas do Rio, informou que "uma equipe trabalha na tarde desta quarta-feira (19) no reparo de um vazamento na Rua Manoel Serrão. Na sequência, será feita a repavimentação da via. A concessionária permanece à disposição dos clientes pelo 0800 195 0 195 para ligações gratuitas ou mensagens via WhatsApp".