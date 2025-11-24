Galvão Bueno curte final de semana com família após ser internado

O narrador Galvão Bueno, de 75 anos, passou o primeiro domingo depois que recebeu alta hospitalar, junto com a esposa, Desirée Soares, e dos netos Octávio e Milla. O momento especial foi filmado pela nora do famoso, Andrea Bogosian, que registrou momentos de alegria e divertimento em família, as imagens foram publicadas no Instagram.

“Bagunça que amo”, escreveu a nora de Galvão, Andrea, que é casada com o empresário e piloto Popo Bueno. “‘Vovão’ já está na ativa e 100%”, disse ela em outro.

A voz do futebol foi internado no hospital Sírio Libânes, em São Paulo, no último dia 15, para cuidar de uma pneumonia. Galvão Bueno foi submetido a uma série de exames, mas recebeu alta na sexta-feira (21).