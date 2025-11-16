Samu e Corpo de Bombeiros têm serviços telefônicos restabelecidos
Samu e Corpo de Bombeiros ficaram temporariamente indisponíveis no sábado (15), mas atendimento foi mantido por números alternativos
Em razão de uma instabilidade no sistema de telefonia da operadora Oi, os números dos serviços essenciais de emergência, como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros, foram afetados neste sábado (15). Entretanto, os serviços já foram restabelecidos em todo o estado do Rio de Janeiro.
De acordo com um comunicado oficial da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), o número 192, correspondente ao Samu, voltou a operar normalmente neste domingo (15), em todo o estado, após ficar fora do ar por cerca de 30 minutos no sábado.
Apesar das dificuldades de contato, a Central não deixou de atender a população, e recorreu aos seguintes números de telefone: 21 96873-8302, 21 96874-3032, 21 96873-4084 e 21 96874-2364.
Outro serviço de atendimento que foi impactado pela instabilidade, foi o Corpo de Bombeiros, que atende a população pelo número 193. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), o serviço também já foi restabelecido em todo o estado.
Durante os minutos que o número oficial não estava funcionando, as pessoas podiam recorrer aos números: (22) 98141-6642, (24) 98173-0777, (21) 99309-3870, (21) 98596-9568 e (21) 98596-9621.
Telefones da Samu fora do ar
No início deste mês, a Samu havia informado que estava com o número 192 fora do ar em algumas localidades do estado do Rio de Janeiro, como: São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Maricá, Silva Jardim, Tanguá e Rio Bonito. Na ocasião, foi informado que o problema era instabilidade na operadora Algar.
Operadora Oi tem decretação de falência suspensa pela Justiça
Em decisão judicial, a desembargadora Mônica Maria Costa, da Primeira Câmara do Direito Privado do TJRJ, suspendeu as medidas de decretação de falência da operadora Oi. A desembargadora determinou que o processo de recuperação judicial continue sendo executado, com a liquidação ordenada dos ativos do Grupo Oi.