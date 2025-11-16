Samu e Corpo de Bombeiros têm serviços telefônicos restabelecidos

Instabilidade na operadora Oi afetou números de emergência no RJ, mas serviço já está normalizado - Foto: Divulgação

Instabilidade na operadora Oi afetou números de emergência no RJ, mas serviço já está normalizado - Foto: Divulgação

Em razão de uma instabilidade no sistema de telefonia da operadora Oi, os números dos serviços essenciais de emergência, como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros, foram afetados neste sábado (15). Entretanto, os serviços já foram restabelecidos em todo o estado do Rio de Janeiro.

De acordo com um comunicado oficial da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), o número 192, correspondente ao Samu, voltou a operar normalmente neste domingo (15), em todo o estado, após ficar fora do ar por cerca de 30 minutos no sábado.



Apesar das dificuldades de contato, a Central não deixou de atender a população, e recorreu aos seguintes números de telefone: 21 96873-8302, 21 96874-3032, 21 96873-4084 e 21 96874-2364.

Outro serviço de atendimento que foi impactado pela instabilidade, foi o Corpo de Bombeiros, que atende a população pelo número 193. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), o serviço também já foi restabelecido em todo o estado.

Durante os minutos que o número oficial não estava funcionando, as pessoas podiam recorrer aos números: (22) 98141-6642, (24) 98173-0777, (21) 99309-3870, (21) 98596-9568 e (21) 98596-9621.

Telefones da Samu fora do ar

No início deste mês, a Samu havia informado que estava com o número 192 fora do ar em algumas localidades do estado do Rio de Janeiro, como: São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Maricá, Silva Jardim, Tanguá e Rio Bonito. Na ocasião, foi informado que o problema era instabilidade na operadora Algar.

Operadora Oi tem decretação de falência suspensa pela Justiça

Em decisão judicial, a desembargadora Mônica Maria Costa, da Primeira Câmara do Direito Privado do TJRJ, suspendeu as medidas de decretação de falência da operadora Oi. A desembargadora determinou que o processo de recuperação judicial continue sendo executado, com a liquidação ordenada dos ativos do Grupo Oi.