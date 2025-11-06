Samu enfrenta pane telefônica e fica temporariamente fora do ar em sete municípios do Rio

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que o número de emergência 192 está temporariamente fora do ar em razão de problemas técnicos de telefonia com a operadora Algar. A pane atinge sete municípios do estado do Rio de Janeiro: São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Maricá, Silva Jardim, Tanguá e Rio Bonito.

De acordo com o órgão, a equipe técnica da operadora já foi acionada para resolver a instabilidade o mais rápido possível. Enquanto o serviço não é restabelecido, o Samu orienta que a população utilize números alternativos em caso de urgência.

Números disponíveis | Foto: Divulgação

Os telefones disponíveis para contato são:

(21) 3950-5679

(21) 96955-3389

(21) 97971-0120

(21) 97971-0127