Ataque a tiros em São Gonçalo termina com um morto e um ferido

Um ataque a tiros deixou um homem morto e um adolescente ferido na tarde deste sábado (15) em São Gonçalo. Moradores relataram que o ataque teria ocorrido no bairro Santa Luzia, mas essa informação não foi confirmada oficialmente pela Polícia.

Segundo a PM, equipes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionadas após a chegada de um homem baleado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). Apesar do socorro, ele não resistiu aos ferimentos. A identidade da vítima não foi divulgada.

Leia também:

Polícia analisa imagens de segurança para identificar responsáveis por ataque de fuzil a supermercados em SG

Polícia investiga caso de idosa atropelada e morta por motociclista na Engenhoca, em Niterói; vídeo



No mesmo hospital, um menor de idade também deu entrada com marcas de disparos. O estado de saúde do adolescente não foi informado. A PM afirmou ainda que o registro do caso foi encaminhado para a 74ª DP (Alcântara).

A Polícia Civil investiga o caso.