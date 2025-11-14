Justiça suspende decretação de falência da Oi

A desembargadora Mônica Maria Costa, da Primeira Câmara do Direito Privado do TJRJ, decidiu suspender os efeitos da decretação de falência da empresa de telefonia Oi. Ela também determinou a continuidade do processo de recuperação judicial, com a liquidação ordenada dos ativos do Grupo Oi.

Além disso, a desembargadora ordenou o retorno dos administradores judiciais anteriores e a apuração de responsabilidades da empresa Pimco, que passou a ter o controle das ações do grupo. A falência da Oi, segundo Mônica, seria de grande prejuízo aos credores e ao interesse público.

A decisão é resultado de uma ação ajuizada pelo Bradesco contra a decisão proferida pela 7ª Vara Empresarial na última segunda-feira (10), que decretou a falência da operadora.

O banco, um dos principais credores, defende que a continuidade da recuperação judicial seria mais eficiente e menos prejudicial, permitindo a venda organizada dos ativos e a reestruturação patrimonial da empresa. ​