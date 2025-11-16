Prefeito Rodrigo Neves inaugura nova unidade do Médico de Família, no Preventório

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, inaugurou na manhã deste sábado (15), a nova unidade do Módulo Médico de Família (MMF) Abel Santamaría, no Preventório, em Charitas. Símbolo da história do Programa, a unidade foi a primeira a ser implantada na cidade, em 1992, e agora recebe uma nova estrutura. Com instalações modernas e acessíveis, o novo espaço amplia o atendimento na região, beneficiando cerca de 8,6 mil moradores e com capacidade para atender até 10 mil usuários. O MMF Abel Santamaría reúne as equipes dos antigos Preventório I e Preventório II e, está localizado na Avenida Prefeito Silvio Picanço, nº 1.753.

“Eu queria aqui agradecer a paciência dos moradores do Preventório. Foram 4 anos sendo atendidos em Jurujuba, mas vocês confiaram e eu cumpro o que prometo. Teremos aqui os nossos melhores agentes comunitários de saúde, auxiliares, enfermeiros, médicos e dentistas. Será o melhor Médico de Família de Niterói. Viva o Preventório, viva Niterói e viva os profissionais e a saúde de Niterói”, celebrou o prefeito.

Apenas em 2025, as unidades do Preventório I e II realizaram 11.977 atendimentos, 20.035 procedimentos, 5.271 doses de vacina e 6.414 mil visitas domiciliares, demonstrando a importância do serviço para a população local.

A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows enfatiza que a entrega consolida o investimento da Prefeitura na ampliação e modernização da rede de Atenção Primária à Saúde do município.

“A gente vive agora, de novo com o prefeito Rodrigo, um novo marco, uma nova era, porque a gente está dando um outro salto, num olhar do novo Médico de Família e da assistência da saúde com um todo. O prédio é lindo, mas o que tá dentro dele é melhor. A gente tem um passado lindo, mas a gente tem um futuro brilhante”, destacou a secretária.

A diretora-geral da FeSaúde, Maria Célia Vasconcellos, que participou da implantação do Médico de Família em Niterói, nos anos 1990, se emocionou e relembrou a trajetória do programa na cidade.

“Essa é a história das nossas comunidades, é a implantação de um modelo revolucionário de atenção, com uma equipe de saúde da família e que hoje virou modelo para o país inteiro. Nós começamos aqui na nossa cidade heroica, no Morro do Preventório. Então isso aqui é a retomada de um território. Seremos, também, uma unidade voltada para a preparação dos médicos de família e de residentes. Seremos um polo formador”, destacou Maria Célia.

Dona Conceição, presidente da Associação de Moradores do Preventório, comemorou a conquista.

“A comunidade precisava de um lugar que atendesse a tudo e a todos. Eu estou muito feliz, hoje eu tenho um local na comunidade para tratar até os meus dentes. A cidade de Niterói faz aniversário e o Preventório ganhou um presente. Muito obrigada”, completou.

Gerida pela Fundação de Saúde de Niterói (FeSaúde), a unidade contará com quatro equipes de Estratégia de Saúde da Família e duas de saúde bucal, totalizando 7 médicos, 5 técnicos de enfermagem, 8 agentes comunitários de saúde e 4 profissionais odontológicos. O módulo complementa o atendimento com o apoio de uma equipe multiprofissional, incluindo fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, pediatra, ginecologista, fonoaudiólogo e farmacêutico, garantindo um cuidado integral e humanizado à população.A nova unidade do Preventório destaca-se pelo Centro de Educação Permanente em Saúde Calixto Garcia, focado na formação continuada de profissionais e residência médica. Essa iniciativa transforma o local em uma unidade-escola, consolidando-o como polo de ensino e inovação na Atenção Primária à Saúde (APS). Sua infraestrutura moderna e climatizada foi projetada para total acessibilidade, contando com cinco consultórios, salas de vacina e procedimentos, dois consultórios odontológicos e um dispensário de medicamentos.O Módulo Médico de Família Abel Santamaría funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, oferecendo atendimento integral e humanizado à população do Preventório e regiões próximas.