Vídeo mostra motociclista em manobra radical e perigosa em Niterói

O homem se arriscou em meio aos veículos que também passavam pelo local - Foto: Reprodução/redes sociais

Em mais uma ação arriscada pelas ruas da cidade de Niterói, realizada com intuito de "viralizar" na internet, um motociclista foi flagrado, na manhã da última terça-feira (5), realizando manobras arriscadas com sua moto na Estrada Caetano Monteiro, bairro Badu, em Niterói.

O vídeo, que está sendo compartilhado nas redes sociais, mostra o momento em que o homem, que estava usando capacete, se arrisca em meio aos veículos que também passavam pelo local. O motociclista, que aparece, nos registros, inicialmente "em cima" da moto, segue pela via repetindo manobras arriscadas.





Manobras arriscadas

Mas esta não é a primeira vez que registros inusitados são feitos no trânsito. Em janeiro deste ano, um vídeo que mostrou um homem dirigindo uma moto adaptada com a carcaça de um jet ski pela Ponte Rio-Niterói se espalhou rapidamente pelas redes sociais. O veículo, que normalmente é utilizado na água, foi modificado para se adaptar ao asfalto, com rodas e um chassi de moto.

O registro revelou que o piloto não estava utilizando os equipamentos de segurança exigidos para condução de motocicletas, como capacete adequado, e estava vestido de forma informal, com bermuda e chinelo. O condutor, conhecido nas redes sociais como Lobão, também compartilhou sua trajetória por outras vias, como a Linha Vermelha e a Linha Amarela, além da Ponte Rio-Niterói. A situação inusitada gerou uma série de comentários entre os internautas. "Veículo híbrido, já vai dar aquele mergulho no mar", brincou um usuário. "RJ está valendo tudo!!!", comentou outro.

Apesar das críticas nas redes sociais, o homem defendeu seu meio de transporte | Foto: Divulgação

Apesar das críticas nas redes sociais, o homem defendeu seu meio de transporte, afirmando que a moto estava regularizada e com a documentação em ordem. "A pessoa tem que estar com a alma podre para se incomodar com um moto jet passando na rua. As pessoas olham e acham graça, aí tem uns que pedem até prisão. Onde passa chama atenção, quem está estressado, arranca um sorriso da pessoa", disse o condutor na época.

Já no mês de maio, motoristas que trafegavam por uma via movimentada de Niterói flagraram um cadeirante circulando no trânsito, entre outros veículos. Durante o percurso, o homem chegou a ultrapassar os carros. Por meio de nota, a Prefeitura de Niterói ressaltou, na época, que a Lei de Trânsito permite apenas que veículos registrados, licenciados e conduzidos por pessoas com habilitação trafeguem em vias públicas. Ainda de acordo com a prefeitura, a ação do cadeirante coloca em risco a própria vida e a de outras pessoas que estão na via.

A ação do cadeirante colocou em risco a própria vida e a de outras pessoas que estão na via | Foto: Reprodução/TV Globo

Também neste ano, no mês de junho, um jovem foi flagrado descendo a Estrada da Garganta, na altura da comunidade do Viradouro, em Santa Rosa, "em pé", em cima da bicicleta.

O vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostra o momento em que o rapaz se arrisca nas curvas da descida | Foto: Reprodução/redes sociais

O vídeo, que "viralizou" nas redes sociais, mostrava o momento em que o rapaz se arriscava nas curvas da descida, em meio aos carros que também passavam pelo local. Nos comentários, internautas se dividiram entre comentários positivos e negativos. "Perigosíssimo! Mas ele é bom demais no equilíbrio", disse uma mulher. "As pessoas não se contentam em colocar a própria vida em risco e colocam a dos outros também", afirmou outra. "Um talento, infelizmente em um lugar inadequado. Tá faltando oportunidade para esse rapaz", disse outra.