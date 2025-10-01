Niterói lança programa que leva alunos a pontos turísticos e culturais da cidade

Quem disse que é preciso viajar para viver uma experiência turística? Em Niterói, o passeio começa na porta da escola e ganha forma nos ônibus escolares. A Prefeitura lançou nesta terça-feira (30) o Programa Circuito da Cidade, uma iniciativa que vai levar alunos da rede municipal para conhecer os principais pontos turísticos, históricos, culturais e naturais do município. A ideia é simples e poderosa: transformar a cidade em uma sala de aula viva, despertando o olhar das crianças e jovens para a riqueza que os cerca todos os dias — e, muitas vezes, passa despercebida. Também será uma oportunidade para aprender passeando.

O lançamento aconteceu no auditório do Caminho Niemeyer. O projeto é fruto de uma ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria das Culturas, a Fundação de Arte de Niterói (FAN) e a Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur). Mais do que uma simples excursão escolar, o programa tem como objetivo ampliar o repertório cultural dos alunos, fortalecer o sentimento de pertencimento e valorizar a cidade como espaço de aprendizagem e desenvolvimento social.

“Niterói sempre vai valorizar a cultura, a inclusão e o aprendizado de nossas crianças, porque elas são o futuro da nossa cidade. Ao conhecerem a história e o patrimônio de Niterói, os estudantes fortalecem o sentimento de pertencimento e criam vínculos com a sua própria comunidade. Também queremos abrir oportunidades para que todos tenham acesso a experiências que, muitas vezes, não estão ao alcance de suas famílias. O Circuito da Cidade faz parte de um projeto mais amplo, que estamos desenvolvendo para garantir um futuro melhor para nossos jovens”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

A Prefeitura também apresentou os novos ônibus exclusivos para o transporte de estudantes durante os Jogos Escolares de Niterói, além de deslocamentos de alunos e profissionais até o Centro de Formação Darcy Ribeiro e o Centro de Treinamento "Niterói Joga em Rede". Os veículos contam com uma identidade visual que homenageia os próprios alunos da rede municipal, reforçando o protagonismo estudantil nas ações da cidade.

As visitas do programa contemplarão crianças de 5 anos (GREI 5), alunos do 4º ano (9 anos) e do 8º ano (13 anos) do Ensino Fundamental. Os trajetos serão realizados em ônibus especialmente plotados com a identidade visual do Circuito da Cidade, criando um ambiente lúdico e de encantamento para os estudantes.

Para o secretário municipal de Educação, Bira Marques, o projeto vai muito além de um passeio turístico:

“O Circuito da Cidade é uma iniciativa que amplia o aprendizado para além da sala de aula. Queremos que nossos estudantes conheçam de perto a riqueza cultural, histórica e natural de Niterói, e que se reconheçam como parte dessa identidade. É uma forma de fortalecer a cidadania, despertar o orgulho pela nossa cidade e proporcionar experiências transformadoras”, destacou o secretário.

Entre os roteiros estão atrativos como o Horto do Fonseca, o MAC, o Campo de São Bento, o Caminho Niemeyer, o Museu Janete Costa, o Solar do Jambeiro, a Fortaleza de Santa Cruz, a Ilha da Boa Viagem, o Parque Orla de Piratininga, o Museu de Arqueologia de Itaipu e o Theatro Municipal João Caetano. Além de vivenciar a riqueza cultural e ambiental do município, os alunos terão a oportunidade de participar de atividades educativas em cada espaço.

André Bento, presidente da Neltur, destacou que a iniciativa contribui não apenas para a formação cultural dos alunos, mas também para o futuro do turismo local:

“Quando as crianças descobrem a cidade, elas descobrem também o mundo que podem transformar. O Circuito da Cidade mostra que Niterói é uma sala de aula viva, onde história, arte e natureza se unem para educar e inspirar. No futuro, elas serão os principais divulgadores das belezas da cidade.”

Ônibus temáticos para embarcar na experiência

As visitas serão realizadas ao longo do ano letivo, por meio de aulas-passeio, utilizando ônibus personalizados com a identidade visual do Circuito da Cidade. Os veículos criarão um ambiente lúdico e envolvente, tornando a experiência ainda mais marcante para os estudantes.

O estudante Luís Mateus Machado Caetano, de 15 anos, da Escola Altivo César, aprovou os novos ônibus culturais:

"Eu achei a ideia muito legal. Trouxe algo novo pra gente, ficou maneiro mesmo. Gostei bastante porque vamos poder aproveitar muito, principalmente para participar de atividades culturais pela cidade. Vai ser uma oportunidade bacana”, comemorou o jovem, morador da Rua Coronel Leôncio, na Engenhoca.