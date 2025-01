Homem é filmado dirigindo 'jet ski' na Ponte Rio-Niterói; Video!

No último domingo (05), um vídeo que mostra um homem dirigindo uma moto adaptada com a carcaça de um jet ski pela Ponte Rio-Niterói se espalhou rapidamente pelas redes sociais. O veículo, que normalmente é utilizado na água, foi modificado para se adaptar ao asfalto, com rodas e um chassi de moto.

O registro revela que o piloto não estava utilizando os equipamentos de segurança exigidos para condução de motocicletas, como capacete adequado, e estava vestido de forma informal, com bermuda e chinelo. O condutor, conhecido nas redes sociais como Lobão, também compartilhou sua trajetória por outras vias, como a Linha Vermelha e a Linha Amarela, além da Ponte Rio-Niterói. A situação inusitada gerou uma série de comentários entre os internautas. "Veículo híbrido, já vai dar aquele mergulho no mar", brincou um usuário. "RJ está valendo tudo!!!", comentou outro.

Leia também:

Cantora Ella compartilha detalhes da cirurgia de redesignação sexual e realiza ensaio sensual



Inmetro dá dicas aos pais para facilitar compra de material escolar

Apesar das críticas nas redes sociais, o homem defendeu seu meio de transporte, afirmando que a moto estava regularizada e com a documentação em ordem. "A pessoa tem que estar com a alma podre para se incomodar com um moto jet passando na rua. As pessoas olham e acham graça, aí tem uns que pedem até prisão. Onde passa chama atenção, quem está estressado, arranca um sorriso da pessoa", disse.

Em nota, a Ecoponte esclareceu que o veículo foi visto cruzando a ponte no sentido Rio de Janeiro acoplado a um carro de passeio. "Na altura da descida do Vão Central, o veículo parou, soltou o equipamento e seguiu viagem pela via", afirmou a concessionária.





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

De acordo com a PRF, em comunicado, no dia 5 de janeiro, por volta das 15h40, o homem passou pelo pórtico 11 da Ponte Rio-Niterói dirigindo o que parecia ser uma moto aquática. Contudo, após consulta ao sistema, foi identificado que se tratava de uma motocicleta Suzuki AN125, modificada de maneira não autorizada. Além disso, foi constatado que o veículo estava sendo transportado por um automóvel em uma carreta. Ambos os veículos foram identificados por meio de imagens e autuações futuras serão geradas com base nas análises realizadas.