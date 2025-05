Cadeirante é flagrado circulando entre carros em via movimentada de Niterói

A ação do cadeirante colocou em risco a própria vida e a de outras pessoas que estão na via - Foto: Reprodução - TV Globo

A ação do cadeirante colocou em risco a própria vida e a de outras pessoas que estão na via - Foto: Reprodução - TV Globo

Motoristas que trafegavam por uma via movimentada de Niterói flagraram um cadeirante circulando no trânsito, entre outros veículos. Durante o percurso, o homem chega a ultrapassar os carros.

Por meio de nota, a Prefeitura de Niterói ressaltou que a Lei de Trânsito permite apenas que veículos registrados, licenciados e conduzidos por pessoas com habilitação trafeguem em vias públicas.

Ainda de acordo com a prefeitura, a ação do cadeirante coloca em risco a própria vida e a de outras pessoas que estão na via.

A empresa responsável pelo sistema de trânsito da cidade, a NitTrans, informou que está investigando o caso e tomará as medidas cabíveis, em conjunto com os órgãos competentes.