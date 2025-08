Fim do sofrimento: Família reencontra Laryssa Andrade, desparecida há um mês em SG

A adolescente Laryssa da Silva Andrade, de 14 anos, estava escondida em uma casa no bairro do Apolo - Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

A adolescente Laryssa da Silva Andrade, de 14 anos, estava escondida em uma casa no bairro do Apolo - Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Desaparecida há um mês, a adolescente Laryssa da Silva Andrade, de 14 anos, foi encontrada na noite desta quarta-feira (30) por policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG). A jovem estava escondida em uma casa no bairro do Apolo, em São Gonçalo, na companhia de um homem de 40 anos.

De acordo com informações, os policiais entraram em contato com a família da jovem, avisando que ela havia sido localizada.

Leia também:

Caso Lucas Celestino: Acusado de atropelar e matar corredor na BR-101 será ouvido na próxima segunda (4)

PM faz operação em Caxias após ataque que matou criança de 3 anos

“Eles me ligaram e eu fui até Niterói, na delegacia. [...] Já era noite quando eu encontrei a Laryssa. Aguardei por ela na delegacia, e os policiais a levaram até mim”, contou a mãe, Rosa Maria, de 53 anos.

A jovem, que estava desaparecida, pela segunda vez, encontrava-se escondida no bairro Apolo, em São Gonçalo. A mãe da jovem contou que os pertences da filha já foram recolhidos da residência onde ela estava em companhia de um homem mais velho, que possuía pendências com a Justiça.

“Na primeira vez (no primeiro desaparecimento de Laryssa) ela foi à delegacia sozinha, provavelmente alguém que estava com ela explicou o caminho e ela foi sozinha. Desta vez, ela estava no Apolo, mas a pessoa que estava com ela se entregou, disse que estava ajudando [...] E ele já estava sendo procurado para pagar pensão, então acabou entregando que estava com ela”, contou a mãe, que alegou que o homem havia prestado depoimento anteriormente na delegacia, dizendo que não sabia do paradeiro de Laryssa.

O próximo passo da família é encaminhar a adolescente para consultas médicas, a fim de averiguar seu estado de saúde, mesmo ela tendo sido encontrada sem ferimentos.

Sob supervisão de Marcela Freitas