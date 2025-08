PM faz operação em Caxias após ataque que matou criança de 3 anos

A manhã desta sexta-feira (1º) está sendo marcada por uma operação da Polícia Militar na comunidade do Dique, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ação tem como objetivo capturar os criminosos envolvidos no ataque a um policial militar da reserva, ocorrido na noite desta quinta-feira (31), que resultou na morte de uma criança de 3 anos e deixou a mãe da vítima baleada.

De acordo com a PM, agentes do 15º BPM atuam na região e, até o momento, já apreenderam seis fuzis. No entanto, não há registro de prisões. As buscas continuam.

Ataque a policial da reserva

O atentado aconteceu na tarde de quinta-feira (31), no bairro Parque Fluminense, em Caxias. Câmeras de segurança flagraram o momento em que criminosos se aproximaram de um carro estacionado e dispararam várias vezes contra os ocupantes. No veículo estavam o policial da reserva, sua irmã e o sobrinho, uma criança de apenas 3 anos.

O policial reagiu, trocando tiros com os criminosos. A criança e a mãe foram baleadas, assim como um dos suspeitos. Todos foram socorridos e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pilar.

A criança não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. A mãe, de 37 anos, foi atingida na cabeça e transferida em estado grave para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, onde permanece internada.

O suspeito ferido foi identificado como Caiky de Assunção Barbosa, de 20 anos. Ele foi baleado no tórax, passou por um procedimento para instalação de um dreno e segue internado, com estado de saúde estável.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) está responsável pela investigação do caso.