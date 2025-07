Busca interminável: Adolescente desaparece novamente após retorno ao lar em São Gonçalo

Em uma luta sem fim, a família da jovem Laryssa da Silva Andrade, de 14 anos, moradora de São Gonçalo, busca informações que ajudem a localizar a adolescente, que está desaparecida, novamente há duas semanas. A jovem havia retornado para casa após passar um mês sem contato com familiares e amigos, quando saiu para ir à escola.

Segundo a mãe, Rosa Maria, de 53 anos, Laryssa afirmou que foi acolhida por uma mulher não identificada e trabalhou como vendedora de roupas durante o período em que esteve ausente.

Família suspeita de envolvimento de terceiros e pede ajuda para encontrá-la | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Quando a rotina havia retornado à normalidade, a adolescente desapareceu novamente, a caminho da escola, no dia 30 de junho, e até o momento não entrou em contato com ninguém. Seu celular permanece desligado.

“Ela já tinha voltado para casa, passou um mês e quatro dias fora, estava tudo bem. Mas no dia 30 agora, do mês de junho, às 7h05 da manhã, ela saiu para ir à escola. Eu vi ela indo, só que ela não chegou à escola e nem voltou para casa. Até a data de hoje, eu não sei onde ela está, onde se encontra”, disse a mãe, desesperada em busca de Laryssa.



Reencontro após desaparecimento

O reencontro da adolescente com os pais ocorreu de forma tranquila e pacífica. Ainda segundo a mãe, Laryssa retornou abatida e muito pálida, por isso passou por uma série de exames que atestaram que a menina estava saudável.



“O pai dela veio de São Paulo para cá. Ela não deixou o pai chegar até ela; ela foi ao encontro dele em Niterói. Depois, foram direto para a delegacia, onde eu me encontrei com eles. E foi tudo resolvido, tudo 'ok'. (Laryssa) já estava comigo aqui, tinha voltado para a escola, estava participando das aulas. Mas aí aconteceu tudo de novo. [...] E agora nem o pai dela consegue falar com ela. [...] Quando ela apareceu, estava muito branca, porque com certeza estava escondida. Até agora, ninguém entrou em contato dizendo nada, nada. Nem o pai dela consegue falar com ela”, disse a mãe, ainda desesperada.



Suspeita de terceiros envolvidos no desaparecimento

A mãe da adolescente acredita que há terceiros envolvidos nos desaparecimentos de Laryssa, o que vem a deixando cada vez mais preocupada e sem saber onde procurar.

“Mas que tem gente por trás, tem, acoitando isso. Porque ela tem casa, tem família, não teve atrito, não teve briga, não teve nada. Ela tem 14 anos, é uma menina estudiosa, inteligente”, contou a mãe.

Investigação

O segundo desaparecimento foi registrado na Delegacia de Homicídios em Niterói e São Gonçalo (DHNSG), através da equipe do Setor de Descoberta de Paradeiros (SDP) e os agentes realizam diligências para localizar a adolescente.

A família da jovem Laryssa da Silva Andrade, de 14 anos, pede informações que possam levar ao seu paradeiro. Caso haja alguma notícia entre em contato com o número o (21) 97539-5848, da mãe Rosa Maria.

