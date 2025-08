Caso Lucas Celestino: Acusado de atropelar e matar corredor na BR-101 será ouvido na próxima segunda (4)

Será realizada na próxima segunda-feira (4) a primeira audiência do caso Lucas Celestino, corredor morto aos 27 anos após ter sido atropelado na BR-101 (Niteró-Manilha). O motorista de van Everton Oliveira Lessa da Costa, de 37 anos, acusado de ter atropelado e causado a morte do jovem operador de estacionamento, será ouvido pela primeira vez na Justiça.

A audiência acontece às 13h, na 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, no Fórum Patrícia Acioli, bairro Colubandê.

"Será uma audiência de instrução e julgamento, onde serão ouvidas as testemunhas de defesa e acusação. A defesa de Everton de Oliveira Lessa da Costa irá tentar provar a sua inocência", explicou Denilson Freitas, advogado de Maria Eduarda Celestino, viúva do corredor.

Relembre o caso

O operador de estacionamento Lucas Celestino de Oliveira desapareceu no dia 8 de abril deste ano, após sair para uma corrida matinal e não retornar para casa. Ao estranhar a ausência de Lucas por volta das 7h30, sua esposa, Maria Eduarda Celestino, passou a divulgar o caso, que em pouco tempo teve grande repercussão na mídia.

O corpo de Lucas Celestino foi encontrado no dia seguinte ao seu desaparecimento, com sinais evidentes de graves fraturas, às margens da BR-101, o que confirmou o atropelamento.

Apesar de o atropelamento não ter sido registrado, a investigação avançou com a análise de imagens de câmeras em Niterói, São Gonçalo e Rio de Janeiro, além da colaboração da PRF, e uma imagem crucial mostrou a van do motorista Everton Oliveira Lessa da Costa já danificada, o que levou à identificação do mesmo como o autor do crime.

Após o atropelamento, Everton teria consertado o veículo e seguido trabalhando normalmente. A van fazia a linha M557 (Boa Vista – Rio de Janeiro).