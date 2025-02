Mais três vítimas de incêndio em fábrica de fantasias recebem alta

Mais três mulheres feridas durante o incêndio em uma fábrica de confecções em Ramos, na Zona Norte do Rio, receberam alta hospitalar nesta terça-feira (25). Após treze dias de internação no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, as mulheres foram liberadas nesta manhã para seguir a recuperação em casa. Duas delas foram identificadas como Kitimá Rege e Luciana de Medeiros Oliveira.

Além delas, outras doze vítimas já receberam alta. Cinco pessoas permanecem internadas por conta do episódio; quatro dessas vítimas também estão no Getúlio Vargas e uma outra está no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Todas elas têm quadro de saúde estável. A única morte registrada até o momento foi a de Rodrigo de Oliveira.

O incêndio aconteceu no dia 12 de fevereiro, na fábrica Maximus Confecções, que confeccionava fantasias de Carnaval para escolas de samba. Equipes do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), da 21ª DP (Bonsucesso) e da concessionária de energia Light realizaram vistorias no local para identificar a causa do incêndio.

As investigações indicam que o espaço usava ligações de energia clandestina - “gatos” - e que um problema elétrico em uma delas pode ter ocasionado o desastre. O espaço segue interditado para apuração do caso e por conta do risco de desabamento. A fábrica deve passar por nova perícia em breve, segundo a Polícia Civil.