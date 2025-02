Corpo de mulher é encontrado em salão de festa na Zona Oeste

O corpo de uma mulher foi encontrado em um salão de festas na comunidade Palmares, situado em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio, no final da manhã desta segunda-feira (24). De acordo com informações, a vítima, identificada como Frauzenete Soares, de 51 anos, seria a vice-presidente da associação de moradores da localidade e estaria impedindo a comercialização de drogas na área.

Segundo a Polícia Militar, policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram ao local e encontraram a mulher caída no chão. Em seu corpo havia ferimentos de disparos de arma de fogo.

Os relatos também revelam que a morte de Frauzenete teria sido uma ordem vinda dos traficantes pertencentes a uma facção criminosa. A investigação está a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).