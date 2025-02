Incêndio destrói confecção na Zona Norte do Rio; Resgate de pessoas presas é dramático

Um incêndio, na manhã desta terça-feira (12), destruiu a Maximus Confecções, em Ramos, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A fábrica de confecção de fantasias e uniformes é uma das mais requisitadas pelas escolas de samba das divisões de acesso.

Bombeiros foram acionados às 7h39 para a sede da confecção, localizada na Rua Roberto Silva 145. Seis quartéis atuam no combate às chamas.

Até o momento, pelo menos 7 pessoas ficaram feridas: 4 mulheres, 2 delas em estado grave, e 3 homens. Todas elas foram levadas para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha. De acordo com apuração da TV Globo, havia cerca de 100 pessoas no galpão quando o fogo começou [parte delas estava dormindo].

Bombeiros estão no local e tentam conter as chamas, mas o fogo já se alastra para prédios residenciais vizinhos.

Resgate das vítimas

Conforme acompanhou o telejornal "Bom Dia Rio", o resgate dos profissionais que estavam dentro da fábrica em meio às chamas foi dramático.

Quatro pessoas foram salvas do fogo ao se refugiarem na parte externa de uma das janelas dos fundos da fábrica. Registros do telejornal da Globo mostram as súplicas do grupo de pessoas, que estava envolto numa intensa fumaça.

Ainda no momento do resgate, bombeiros corriam com escadas portáteis a fim de retirar os trabalhadores. As vítimas foram resgatadas minutos antes de as chamas se alastrarem para o andar onde estavam.

No total, o Corpo de Bombeiros retirou 17 pessoas de dentro do galpão.

Império Serrano

Toda a produção das fantasias para o carnaval de 2025 do Império Serrano e da Unidos da Ponte, agremiações da Série Ouro, estão no prédio da Maximus Confecções.

Em nota, o Império Serrano lamentou o ocorrido. "Neste momento, estamos focados em garantir a segurança de todos os envolvidos neste acidente. Quando tivermos mais informações sobre os danos ocorridos, informaremos", disse a escola em uma publicação nas redes sociais

A Unidos da Ponte também lamentou o incêndio.

"É de extrema importância garantir a segurança de todos que estacavam presentes no local", afirmou a Unidos da Ponte.

Nota da Liesa

Em nota, a Liga RJ informou que o impacto do incidente atinge diretamente o planejamento do Carnaval e toda a cadeia produtiva envolvida na sua realização.

A Liga afirma ainda que vai convocar uma assembleia extraordinária para garantir que nenhuma escola de samba filiada seja prejudicada.

Confira a nota completa:

“A Liga RJ recebe com profunda preocupação a notícia do incêndio ocorrido na Fábrica Maximus, um espaço essencial para o Carnaval carioca. Nossa primeira e maior preocupação é com a segurança e o bem-estar de todas as pessoas que estavam no local, esperando que todos estejam fora de perigo e recebendo o devido amparo.

A Fábrica Maximus desempenha um papel fundamental no fornecimento de materiais para as escolas de samba e, além disso, serve como espaço para a confecção de fantasias de diversas agremiações. O impacto deste incidente atinge diretamente o planejamento do Carnaval e toda a cadeia produtiva envolvida na sua realização.

Diante deste cenário, a Liga RJ convocará, com urgência, seus Presidentes para uma Assembleia Geral Extraordinária a fim de avaliar a situação e definir os próximos passos, garantindo que nenhuma escola de samba filiada seja prejudicada. Nosso compromisso é buscar soluções que possibilitem a continuidade dos trabalhos e a realização do Carnaval com a grandiosidade que o povo merece.

A Liga RJ seguirá acompanhando de perto as investigações e as consequências desse triste episódio, reafirmando seu apoio a todas as agremiações atingidas. Unidos, superaremos mais este desafio”.