Tutor oferece R$ 500 de recompensa por gato desaparecido no Vila Lage, São Gonçalo

O tutor do gato Ulilo, de 1 ano, pede informações que possam ajudar a localizar o pet que desapareceu na última sexta-feira (21), no Condomínio Sol do Engenho, no bairro Vila Lage, em São Gonçalo. A família oferece uma recompensa de R$ 500 para quem encontrar o animal de estimação.

Ulilo fugiu após o tutor, Marcelo Silva, 34, sair para despejar lixo e não notar a saída do animal.

Leia também:

Governo do Rio transfere para presídio federal traficante condenado a quase 80 anos de prisão

Lula anuncia parcela do Pé-de-Meia e ampliação do Farmácia Popular



“Ele saiu quando fui jogar o lixo fora, mas não o vi sair. Os vizinhos entraram no bloco e se assustaram com ele. Deixaram a porta do bloco aberta para tirar o gato. Eles não fizeram por maldade, apenas se assustaram”, contou.

A principal preocupação do tutor é que o gato nunca esteve fora do apartamento e tem uma saúde delicada.

“É uma aflição, já que faz parte da família. Eu o resgatei com vários problemas de saúde, esporotricose, sarna, com a imunidade muito baixa. Foram 4 meses zelando para a melhora”, contou o tutor.

O tutor de Ulilo já recebeu algumas informações sobre o possível paradeiro do gato, entretanto não era seu animal de estimação.

“Alguns vizinhos do Condomínio ao lado, Sol do Litoral, relataram que tinha um gato parecido rondando pelos blocos. Algumas pessoas já me mandaram fotos, porém Ulilo é inconfundível”, relatou Marcelo.

A família oferece uma recompensa de R$ 500 para quem souber de alguma informação que ajude a localizá-lo, ou que esteja com ele. “Dinheiro se consegue com trabalho, o Ulilo é mais importante que isso!”, completou.

Caso tenha alguma informação, entrar em contato pelo número (21) 98392-0931 (Marcelo)