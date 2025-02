Morre uma das vítimas de incêndio em fábrica de fantasias no Rio

Morreu neste domingo (16) uma das 21 pessoas resgatadas durante o incêndio na Maximus Confecções, em Ramos, Zona Norte do Rio. Identificado como Rodrigo de Oliveira, o homem estava internado desde quarta-feira (12), dia em que a fábrica de tecidos pegou fogo. Além dele, outras oito pessoas seguem internadas em unidades de saúde no Rio; pelo menos seis delas têm quadro considerado grave.

Rodrigo estava no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, e não resistiu aos ferimentos. Lá estão internadas seis outras vítimas, cinco delas em estado grave. Uma sétima foi transferida de unidade. Um outro homem está no Hospital Municipal Souza Aguiar, também com quadro grave. Por fim, as outro doze vítimas resgatadas na ocasião do incêndio já receberam alta.

Relembre o caso:

A fábrica realizava a confecção de fantasias de Carnaval para escolas de samba. Equipes do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), da 21ª DP (Bonsucesso) e da concessionária de energia Light realizaram vistorias no local para identificar a causa do incêndio. As investigações indicam que o espaço usava ligações de energia clandestina - os famosos “gatos” - e que um problema elétrico em uma delas pode ter ocasionado o desastre