Sepultamento de jovem morto em acidente trágico ocorre nesta sexta em Niterói

Nesta sexta-feira (30), amigos e familiares se reúnem para o velório e sepultamento de Luiz Felipe Soares Silva, de 21 anos, no Cemitério Maruí, em Niterói. O jovem marinheiro, formado pela Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (Eames), teve a vida interrompida tragicamente no final da noite de quarta-feira (28) após ser atingido por um transformador que despencou de um poste derrubado por um caminhão no bairro Camboinhas.

O velório de Luiz Felipe está marcado para começar às 12h30, e o sepultamento será realizado às 14h30. O acidente aconteceu quando Luiz Felipe voltava para a casa do tio em uma bicicleta elétrica, após assistir a uma partida de futebol. O caminhão, que pertence à empresa Bolater e transportava uma máquina de terraplanagem, bateu em um poste, fazendo com que o transformador caísse sobre o jovem.

Luiz Felipe era marinheiro, formado pela Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo | Foto: Divulgação

O motorista do caminhão, que já foi identificado pela Polícia Civil, alegou que não viu a vítima no momento do acidente.

"Nada vai trazer meu filho de volta, mas eu quero acalmar o meu coração. Eu só peço que o motorista do caminhão vá até a delegacia e conte o que aconteceu. Eu desejo o mal a ele, nada disso, só quero entender. É meu filho. ", pediu, muito emocionada, Kátia Soares, mãe do jovem Luiz.

Ela também falou um pouco sobre o filho.

"Ele era um menino de ouro. tinha suas teimosias, como todo jovem, mas era uma pessoa única", falou a mãe, que não conseguia concluir as frases pela emoção.

O caso está sob investigação da 81ª Delegacia de Polícia (Itaipu), que realiza diligências para esclarecer os fatos e determinar as responsabilidades.

Em nota, a empresa Bolater lamentou o ocorrido e afirmou que está colaborando com a investigação.

"Nós, da empresa Bolater, lamentamos profundamente o acidente que vitimou o ciclista de 21 anos de idade. Estamos comprometidos em colaborar com as autoridades em todos os momentos da investigação e em prestar toda a ajuda necessária aos familiares."

Poste ficou tombado na via | Foto: Kiko Charret

A Marinha do Brasil também se manifestou sobre a perda de Luiz Felipe, expressando suas condolências à família e amigos do jovem marinheiro.