Identificado motorista de caminhão que derrubou poste e causou morte de jovem em Niterói

O motorista do caminhão que derrubou um poste, causando a morte de Luiz Felipe Soares Silva, de 21 anos, na noite de quarta-feira (28), em Niterói, já foi identificado. O acidente ocorreu na Rua Professor Florestan Fernandes, no bairro Camboinhas, quando o transformador de um poste atingiu o jovem, que voltava para a casa do tio em uma bicicleta elétrica após assistir a uma partida de futebol.

O caminhão, pertencente à empresa Bolater, especializada em transporte de máquinas de terraplanagem, que transportava uma dessas cargas no momento do acidente. Segundo informações, o motorista alegou que não viu a vítima ao passar pela rua.

Leia também:



Tragédia em Niterói: Familiares testemunharam a morte de jovem em acidente com queda de poste

Queda de transformador mata jovem em Niterói

Em nota, a empresa lamentou o ocorrido e afirmou que sempre cumpre as normas de trânsito, além de se comprometer a colaborar com a investigação.



"Nós, da empresa Bolater, lamentamos o acidente que vitimou o ciclista de 21 anos de idade. Iremos colaborar com a autoridade judiciária em todos os momentos da investigação e prestaremos toda ajuda necessária aos familiares", declarou a empresa.

O caso está sendo investigado pela 81ª Delegacia de Polícia (Itaipu), que realiza diligências para esclarecer as circunstâncias do acidente e as responsabilidades envolvidas. A Polícia Civil já identificou o motorista e continua a apurar os detalhes do caso.

Luiz Felipe era marinheiro, formado pela Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (Eames). A Marinha do Brasil lamentou profundamente a morte do jovem e se solidarizou com os familiares.

O velório de Luiz Felipe está marcado para as 12h30 desta sexta-feira (30), no Cemitério Maruí, em Niterói, com o sepultamento previsto para as 14h30.