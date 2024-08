Tragédia em Niterói: Familiares testemunharam a morte de jovem em acidente com queda de poste

A morte do jovem Luiz Felipe Silva, de 21 anos, que perdeu a vida quando um poste caiu sobre ele após um caminhão puxar a fiação na Rua Professor Florestan Fernandes, em Camboinhas, comoveu os moradores do bairro. O jovem, que era da Marinha, estava de bicicleta elétrica, retornando de um bar temático do Flamengo, onde assistiu a uma partida ao lado dos tios. Luiz havia se adiantado e parou na esquina da rua para esperar a família, que vinha de carro pela via principal. Foi nesse momento que o caminhão atingiu o poste, causando a queda que resultou na morte instantânea.





Kiko Charret

Autor: Kiko Charret | Descrição:

A cena foi presenciada pelos tios de Luiz, que, em desespero, pediam "pelo amor de Deus" para que retirassem ele debaixo do poste. O acidente deixou toda a área de Camboinhas sem luz, dificultando ainda mais o socorro. O Corpo de Bombeiros de Niterói foi acionado rapidamente, chegando ao local por volta das 0h7, mas, infelizmente, ao chegarem, constataram que Luiz já estava sem vida.

“Ouvimos o estouro e, logo em seguida, veio o grito desesperador. Quando eu desci correndo, ela veio e me abraçou, dizendo: 'Meu filho tá embaixo do poste'. Cara, 15 cm salvava a vida dele. Eu estava com meu filho de 16 anos, que veio me ajudar a socorrer. Foi um momento muito desesperador. Era um cenário de guerra. A gente não sabia o que estava acontecendo. Tudo escuro, muito fio caído. Foi o primeiro dia de férias dele na casa dos tios”, disse Assis Junior, 41 anos, comerciante e testemunha do caso.



Leia também:



Queda de transformador mata jovem em Niterói

Quinta é dia de estreia do Brasil em nove modalidades da Paralimpíada

Assis ainda relatou como foi o acidente. “O caminhão não parou, mas o caminhoneiro não viu o que tinha acontecido. O caminhão não bateu no poste. Ele puxou o fio, e o fio puxou o poste", relembrou.

Assis foi um dos primeiros a chegar no local | Foto: Kiko Charret

O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Niterói. Equipes da Enel trabalharam na manhã de quinta-feira para retirar os destroços e instalar um novo poste no local. A Polícia Civil está investigando o acidente e busca imagens de segurança para entender melhor as circunstâncias. Segundo relatos, o caminhão estava trafegando em uma área residencial com fiação baixa, o que pode ter sido um fator determinante para o ocorrido.

Equipes da Enel trabalharam na manhã de quinta-feira para retirar os destroços e instalar um novo poste no local | Foto: Kiko Charret

A perda de Luiz Felipe Silva gerou comoção entre os moradores da região e seus familiares, devido às circunstâncias trágicas.

1/3 | Foto: Kiko Charret

2/3 | Foto: Kiko Charret

3/3 Poste ficou tombado na via | Foto: Kiko Charret