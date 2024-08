Motorista de caminhão envolvido na morte de jovem em acidente ainda não foi identificado

Pais do jovem Luiz Felipe Silva Soares, de 21 anos, estavam emocionados - Foto: Kiko Charret

"Nada vai trazer meu filho de volta, mas eu quero acalmar o meu coração. Eu só peço que o motorista do caminhão vá até a delegacia e conte o que aconteceu. Eu desejo o mal a ele, nada disso, só quero entender. É meu filho. ", pediu, muito emocionada, Kátia Soares, mãe do jovem Luiz Felipe Silva Soares, de 21 anos, que perdeu a vida quando um poste caiu sobre ele após um caminhão puxar a fiação na Rua Professor Florestan Fernandes, em Camboinhas, na Zona Sul de Niterói.

O condutor do caminhão ainda não foi identificado e policiais da 81ªDP (Itaipu) estão investigando o caso.

Luiz Felipe é morador de São João de Meriti, mas estava na casa dos tios, em Niterói. Ele é da Marinha do Brasil e tinha entrado de férias na última terça-feira, um dia antes do ocorrido. Luiz se formou na Marinha em dezembro e estava vivendo a realização de um sonho.

"Ele era um menino de ouro. tinha suas teimosias, como todo jovem, mas era uma pessoa única", falou a mãe, que não conseguia concluir as frases pela emoção.

O pai do jovem também estava presente no Instituto Médico Legal e, segurando a foto do filho, preferiu não falar.

O sepultamento do jovem acontece nessa sexta-feira (30).