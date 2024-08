Queda de transformador mata jovem em Niterói

No final da noite de quarta-feira (28), Luiz Felipe Silva, de 21 anos, morreu após ser atingido por um transformador na Região Oceânica de Niterói.

O jovem estava trafegando de bicicleta pela Rua Professor Florestan Fernandes, em Camboinhas, quando um caminhão colidiu com um poste, derrubando a estrutura sobre ele.

O Corpo de Bombeiros de Niterói foi acionado por volta das 0h, mas, ao chegar ao local, os agentes constataram que Luiz já estava sem vida.



A Polícia Civil está em busca de imagens de segurança para esclarecer as causas do acidente. De acordo com relatos, o caminhão estava circulando em uma área residencial com fiação baixa, o que pode ter contribuído para o incidente.

O corpo de Luiz Felipe Silva foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Niterói.