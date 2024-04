Internado, baleado em Rodoviária do Rio volta a andar

Mais de um mês após ser baleado em tiroteio na Rodoviária do Rio, o funcionário da Petrobras Bruno Lima Soares, de 34 anos, voltou a caminhar pela primeira vez nesta semana. Ainda internado em unidade semi-intensiva, ele tem apresentado boa recuperação, segundo o boletim médico divulgado nesta terça (16) pelo Hospital Samaritano, em Botafogo, Zona Sul do Rio,

Ainda de acordo com o resumo, Bruno já foi liberado para receber alimentação via oral. Na semana passada, ele chegou a precisar voltar para o CTI, por conta de um procedimento para drenar líquidos no coração e nos rins. Na terça passada (09), ele já havia sido liberado. De acordo com o Hospital, ele respira sem aparelhos e interage normalmente com médicos.

Leia também:

➢ Escritora Roseana Murray passa por nova cirurgia e já fala sobre projetos futuros

➢ Golpe do livro: crimes em Niterói eram praticados "em família"

Ele ainda não tem previsão de alta. Bruno foi atingido por dois disparos no dia do crime: um no tórax e outro no abdômen. Ele sofreu lesões no coração, no pulmão e no baço. Os disparos foram efetuados por Paulo Sérgio de Lima, que sequestrou um ônibus que ia do Rio para Juiz de Fora (MG). Ele confessou ter envolvimento com o tráfico e disse ter sequestrado o coletivo por achar estar sendo perseguido. Ele segue preso no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu.