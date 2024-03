Homem sequestra ônibus e faz 17 reféns na Rodoviária Novo Rio

Um criminoso invadiu um ônibus da Viação Sampaio na Rodoviária do Rio, no Centro, e fez pelo menos 17 reféns, incluindo crianças e idosos, na tarde desta terça-feira (12). Uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar, foi acionada para a ocorrência. A área foi isolada.

Segundo a Polícia, pelo menos duas pessoas foram baleadas. Uma das vítimas levou três tiros e foi encaminhada para o Hospital Souza Aguiar. Identificado como Bruno Lima de Costa Soares, o homem foi atingido no tórax e no abdômen. Segundo o hospital, seu estado de saúde é grave. Ainda não há informações sobre o outro ferido.



Segundo um passageiro, o ônibus, que ia para Juiz de Fora, em Minas Gerais, quebrou antes de deixar o terminal. “Não chegou nem a sair, e como estava quente nós descemos [ele e o baleado]. Do nada, um homem começou a atirar de dentro do ônibus e atingiu ele. A empresa está lá no hospital cuidando dele", disse o passageiro.

Todas as lojas do terminal foram fechadas e as vias do perímetro da Rodoviária estão interditados Uma representante da concessionária que administra a rodoviária informou que houve uma ocorrência dentro de um ônibus na plataforma central.

"Imediatamente acionamos as autoridades policiais e Bombeiros que já estão no local. Assim que tivermos mais detalhes sobre o fato, faremos novo posicionamento. A referida área já foi isolada para proteção de todos os passageiros. Aguardamos a ação das autoridades no local", disse a representante.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros também foi acionada às 15h.



