Escritora Roseana Murray passa por nova cirurgia e já fala sobre projetos futuros

A escritora pensa em reaprender a escrever com a mão esquerda ou colocar um braço biônico - Foto: Reprodução

A escritora Roseana Murray, que foi atacada há mais de uma semana por pitbulls em Saquarema, na Região dos Lagos, passou por uma nova cirurgia nesta terça-feira (16). Ela perdeu um braço, a orelha, e teve que reconstituir parte do rosto após o ataque.

O procedimento, para fazer um curativo e retirar uma pele morta no braço, durou pouco mais de uma hora.

A família da escritora relata que ela tem recebido muito carinho da equipe do Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo: "A gente está muito acolhido aqui nesse hospital, pela equipe inteira. O pensamento dela é sempre positivo, na recuperação, nos novos livros".



A escritora, que recentemente escreveu um poema durante sua recuperação, publicou o que pretende fazer após receber alta: um sarau.

"Agora já estou planejando um sarau de poesia aqui no Hospital Alberto Torres onde irei presentear cada um que cuidou de mim com um livro meu, autografado com a mão esquerda. Este hospital é uma casa muito especial", afirmou Roseana em uma publicação nas redes sociais.

Confira o poema:

"Um anjo varreu a tristeza da casa.

Com suas asas feitas

de alguma coisa que não conhecemos.

Varreu como varrem ruas e praças.

Juntou tudo em suas mãos,

soprou, soprou, soprou."

Na postagem, ela dedica a poesia aos funcionários do Hospital Alberto Torres e diz que lá todos são anjos. Roseana explica ainda que fez o texto com a ajuda da irmã Evelyn Kligerman, já que ainda não consegue escrever.

Em entrevista recente ao Fantástico, ela disse que pensa em reaprender a escrever com a mão esquerda ou colocar um braço biônico.