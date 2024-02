Onde está Apollo? Família oferece recompensa por Yorkshire desaparecido em SG

Apollo foi visto pela última vez no dia 11 de fevereiro, no bairro Coelho, em SG - Foto: Divulgação

A recepcionista Rita Costa e sua família, que segue em busca de informações sobre o paradeiro do Yorkshire Apollo, está oferecendo uma recompensa de R$ 1.000,00 para quem achar o animal.

Moradora do bairro Piratininga, em Niterói, Rita conta que o cão fugiu no dia 11 de fevereiro, por volta das 2h da manhã, enquanto a família estava na casa de um parente, no bairro Coelho, em São Gonçalo (Rua Alegrete).

Apollo chegou na família aos 3 meses, como um presente para um dos filhos de Rita, Davi, de 13 anos.

"O Apollo foi um presente para o meu filho, dado pela sua madrinha. Em 2018, tínhamos comprado um cachorro, que veio a falecer logo em seguida, o que deixou meu filho muito triste. Foi então que a madrinha dele deu o Apollo de presente. Meu filho está muito triste, não para de chorar. Diz que precisa do cachorro de volta", afirmou a recepcionista.

Desde o desaparecimento de Apollo, a família vem buscando informações e até mesmo imagens de câmeras próximas ao local onde o animal foi visto pela última vez, mas até agora não obtiveram resultado.

"Ele chegou na nossa família com apenas 3 meses e hoje já está com 5 anos. É um cachorro calmo. O que pode diferenciar o Apollo é que no começo desse mês ele estava com um olho inchado, porque acabou enfiando a unha para coçar, mas já estava fazendo tratamento com colírios", contou Rita, tutora do cão.

Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro de Apollo, pode entrar em contato através do número: (21) 986846601.