Idosa e entregador morrem atropelados em Monjolos, SG

Uma idosa de 80 anos e um entregador de 51 anos, vizinhos em uma mesma rua do bairro de Monjolos, morreram atropelados após um caminhão perder o controle e arrastar um carro, na noite dessa terça-feira (20). O motorista teria fugido do local sem prestar socorro.

Conceição de Souza e Paulo Cesar estavam na Rua Itaverava quando foram atingidos por um veículo arrastado pelo caminhão basculante desgovernado, que carregava cimento. Paulo voltava para casa do trabalho na hora do acidente.

Ambas as vítimas ficaram presas embaixo do carro, que também era de um vizinho. A idosa atropelada chegou a perder as pernas com o impacto. O caminhão só conseguiu parar ao avançar sobre um terreno abandonado.

O Corpo de Bombeiros chegou a socorrer a idosa ferida no incidente ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu. Já o entregador perdeu a vida ainda no local.

Segundo informações, o motorista que conduzia o caminhão teria sido ouvido na 74ª DP (Alcântara) e dito que deixou o local com medo de sofrer linchamento. O veículo que causou o atropelamento foi encaminhado para perícia.