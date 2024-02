Família busca informações sobre adolescente desaparecida em Niterói

A família de Ana Beatriz dos Santos Macedo de Souza, 12 anos, pede informações sobre o paradeiro da adolescente, que fugiu de casa, no bairro Santa Rosa, em Niterói, no último domingo (18), por volta das 19h30.

De acordo com a mãe, após ter uma discussão com a menina, ela saiu de casa carregando uma mochila com materiais da escola e algumas roupas, mas até agora não retornou e nem entrou em contato com os familiares.

Ainda segundo informações da família, essa não é a primeira vez que a adolescente foge de casa. "Da outra vez ela ficou dois dias desaparecida. Divulgamos fotos dela e uma pessoa que estava pelo horto do Fonseca conseguiu identificá-la e me ligou", afirmou a mãe de Ana Beatriz.



A família já registrou boletim de ocorrência e pede para quem tenha alguma informação sobre o paradeiro de Ana Beatriz, entre em contato através dos números: (21) 995859525 ou (21) 965158429.