Moradora de Niterói procura por cão que desapareceu no Coelho, em SG

Pessoas com informações podem entrar em contato com a família pelos números: (21) 98684-6601 e (21) 96953-2941 - Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Uma família de Niterói, está procurando por seu cãozinho, o yorkshire Apollo, que desapareceu em São Gonçalo na manhã do último domingo (11). O animal estava na casa de um familiar no Coelho, em SG, enquanto os donos viajavam, quando acabou fugindo. O animal tem 4 anos e costuma atender quando chamado pelo nome.

Tutora do animal há quatro anos, a moradora de Piratininga Rita de Cássia Costa, de 35 anos, conta que saiu para viajar durante o Carnaval e deixou o cachorro na casa do irmão, que mora na Rua Alegrete, no Coelho, na última quinta-feira (08). Na manhã de domingo (11), enquanto um familiar passava pelo portão, o cãozinho conseguiu escapar.

"Não sei se ele ficou assustado com o local, que não conhece. Desde o domingo ele sumiu e não aparece. Meu irmão já rodou tudo por lá, já colocou carro de som e nada", conta Rita. O animal é dócil e nunca tinha fugido de casa, conforme conta a família.



"Estou desesperada. Tenho um filho pequeno que gosta muito do cachorrinho. Eu tenho apego muito grande por ele. Preciso muito encontrar", desabafa a moradora de Niterói. A família pede que qualquer pessoa com informações a respeito do paradeiro do animal entre em contato através dos números (21) 98684-6601 e (21) 96953-2941.